A Camigliatello, sono ormai numerosi gli eventi per vivere la Sila in sella ad una Mtb

CAMIGLIATELLO SILANO – La Sila è sempre più attrattiva per gli amanti della Mtb. Ormai da qualche anno a questa parte, grazie anche ai circa 700 km di sentieri che si sviluppano lungo tutto l’Altopiano Silano, è esplosa una vera e propria mania, non solo delle bici muscolari dalle cosiddette ruote grasse ma anche quelle dalla pedalata assistita. E oltre a competizioni come la Sila Epic che ormai fa segnare la presenza di atleti di caratura nazionale e internazionale a Camigliatello Silano, sono numerosi gli eventi organizzati per appassionati che permette loro di trascorrere qualche ora di relax in sella ad una Mtb. Naturalmente alla fine del percorso, è d’obbligo fare tappa al Parco Avventura più grande del Mezzogiorno d’Italia, per vivere una nuova e diversa avventura tra i boschi.

