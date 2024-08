Al via Fattorie Aperte in Sila 2024, con i vigneti più alti d’Europa

CAMIGLIATELLO SILANO – Sull’Altopiano Silano ha preso il via la 19ma edizione di “Fattorie Aperte in Sila”. Fino al prossimo 2 novembre sarà possibile per i turisti presenti in questo periodo, vivere in assoluto relax tutte quelle esperienze legate alla terra che da queste parti offre prodotti di eccellenza, una su tutte la patata della Sila Igp. Un evento, quello di Fattorie Aperte in Sila, che anno dopo anno ha visto allargare la rete delle aziende che hanno contribuito a renderlo unico nel suo genere e quest’anno ha aderito una azienda, l’Agricola Pedace Immacolata’, che con i suoi vigneti a 1300 metri sul livello del mare, che sono tra i più alti d’Europa.

