Lorica sempre più attrattiva, turisti provenienti da ogni parte d’Italia

LORICA – Lorica, villaggio di montagna nel comune di San Giovanni in Fiore, si conferma la località turistica regina della Sila cosentina. In questo periodo sono numerosi i turisti provenienti da ogni parte d’Italia che trascorreranno qualche giorno di relax in riva al lago Arvo. E’ da ormai qualche anno che Lorica è ritornata ad esser nuovamente frequentata da turisti grazie alla volontà degli imprenditori turistici del posto che si sono rimboccate le maniche ed hanno deciso di renderla attrattiva, al di là delle sue bellezze naturalistiche, grazie alla realizzazione di numerose attività di intrattenimento.

