RENDE – Da oggi fino al 25 aprile, giorno in cui si presenteranno le liste dei candidati al consiglio comunale, ovviamente con i relativi aspiranti a sindaco, saranno giorni di passione, per la composizione delle liste dei candidati al consiglio comunale di Rende. Come anticipato qualche giorno fa, saranno in 5 a concorrere per la poltrona di primo cittadino: Giovanni Bilotti, Luciano Bonanno, Rossella Gallo, Marco Ghionna e Sandro Principe. Le ultime novità, almeno quelle più significative, riguardano la coalizione di Sandro Principe.

Perché dopo l’appello del vecchio leader socialista, fatta eccezione per Mario Rausa, che candiderà la figlia Alessia nella lista civica del Pd a sostegno di Giovanni Bilotti, e per Enrico Monaco che ha virato su Marco Ghionna, il “comitato del no” che lo scorso 2 dicembre ha vinto il referendum sulla Città Unica, si ricompatterà anche per le lezioni amministrative del prossimo 25 maggio. Dopo l’adesione della prima ora di Luigi Superbo, Sandro Principe, dopo quella dell’ex consigliere comunale Andrea Cuzzocrea, incasserà anche quella di Amerigo Castiglione e Piepaolo Iantorno.

Quest’ultimo, in predicato per una candidatura a sindaco fino a qualche settimana fa, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di schierarsi con Sandro Principe. Il sostegno di Andrea Cuzzocrea sarà diretto, con una sua candidatura a consigliere comunale. Mentre resta da capire cosa decideranno Castiglione e Iantorno, se saranno direttamente candidati anche loro, oppure proporranno dei nominativi da inserire in una delle liste collegate a Sandro Principe.