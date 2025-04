Don Enzo Gabrieli: ‘Francesco nella sua normalità, è stato un Papa straordinario’

COSENZA- “Papa Francesco, oltre che essere stato straordinario è stato il Papa delle prime volte di una Chiesa che ha saputo spalancare le porte ed uscire per andare verso gli uomini, verso gli ultimi ed i bisognosi”. Lo descrive così, Don Enzo Gabrieli, responsabile della comunicazione della Diocesi di Cosenza-Bisignano e parroco di Mendicino. Per noi- continua Don Enzo Gabrieli, nel corso di una intervista a Quicosenza, dove gli abbiamo chiesto di descrivere un po’ la figura di Papa Francesco e dell’eredità che lascia – quello che potrebbe sembrare straordinario, per Francesco è stato connaturale.

Forse – continua ancora Don Enzo Gabrieli – per capire Papa Francesco, bisognerebbe leggere la sua autobiografia, visto che lui stesso ha raccontato la sua storia, dei tempi di Buenos Aires, la sua famiglia, la sua esperienza di figlio e di nipote di emigrati italiani che lo ha accompagnato dalla sua infanzia prima e come sacerdote, vescovo ed arcivescovo di Buenos Aires poi, in una città molto povera.

Da qui, molto probabilmente, la sua attenzione verso gli ultimi e gli emarginati, che aveva sotto casa”. Don Enzo Gabrieli poi, oltre a parlare del rapporto tra Papa Francesco e la Calabria, ha anche rimarcato di come nonostante sia stato sempre vicino agli ultimi, ha avuto una forte personalità che nel corso del suo pontificato gli ha permesso di affrontare numerose vicende.