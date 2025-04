I dazi di Trump, il prof Unical Francesco Aiello spiega cosa sono e perché fanno paura

RENDE – L’annuncio da parte del Presidente degli USA, Donald Trump, sull’applicazione di nuovi dazi doganali a circa 150 Paesi, che sarebbero dovuti entrare in vigore lo scorso 2 aprile, perché poi il tycoon ha deciso di prorogarli di 90 giorni, ha scompigliato i mercati finanziari mondiali, creando allarme per tutte quelle aziende che esportano i loro prodotti negli Stati Uniti d’America, perché con la possibile immissione di queste nuove tasse, il prezzo al consumatore finale raddoppierebbe. Noi di Quicosenza, per capire che cosa sono i dazi e le conseguenze che un loro aumento potrebbero generare, abbiamo cercato di farcelo spiegare in una breve intervista dal professore Francesco Aiello, docente presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza presso l’Università della Calabria.

- Pubblicità Sky-