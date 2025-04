Cosenza, la Pasqua solidale della ‘Locanda di Porcopò’

COSENZA – “Siamo a Pasqua e deve esserla per tutti”. Sono le parole di Francesco Porco, meglio conosciuto come “Porcopò” che a Cosenza, nella parte storica della città gestisce “La Locanda di Porcopò”, dove ‘è possibile mangiare piatti esclusivamente tipici della cucina cosentina. Porcopò, insieme ai suoi collaboratori, e grazie ad altre aziende è riuscito a mettere insieme 120 buste con all’interno prodotti alimentari che sono state distribuite alle persone più bisognose.

Un contributo seppur modesto che serve, specie in questo periodo pasquale, a far sentire un po’ di calore e vicinanza. “La Locanda di Porcopò”, lo ricordiamo in poco tempo è ormai diventata nota, per i suoi piatti tipici e per come Porcopò accoglie i clienti, oltre che in tutta l’area urbana, anche nel resto della regione. Una passione nata, come ha spiegato sempre Porcopò, per il buon appetito.