Violento incidente a Belvedere Marittimo tra un’auto e una moto, centauro trasferito a Cosenza

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – L’incidente si è verificato questa mattina nel centro di Belvedere Marittimo, nei pressi dell’incrocio che conduce alla stazione ferroviaria ed ha visto coinvolte una moto e un’automobile.

Secondo quanto emerso, a riportare ferite più gravi è stato il centauro, un giovane di 22 anni di Belvedere, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura, anche se è stato tanto lo spavento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’impatto ed il traffico nella zona ha subito rallentamenti.