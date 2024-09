Un topo morto davanti un asilo, a Paola la denuncia dei cittadini “nessuna disinfestazione da anni”

PAOLA (CS) – Un topo morto davanti una scuola dell’infanzia a Paola, comune della costa tirrenica cosentina. La segnalazione ci arriva da più di un cittadino che dichiara che “è ormai da tempo che la città versa nel degrado e nell’incuria”. “Paola è invasa dai topi e non si fa una disinfestazione da anni”. “Per non parlare dell’emergenza acqua”, problematica in cui versa purtroppo tutta la Calabria e la cui gestione è affidata a Sorical e “della desertificazione turistica mentre l’amministrazione comunale pensa a progettare il porto“. “Qui la gente ha paura per la salute pubblica, non è possibile continuare così”.

