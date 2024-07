PAOLA (CS) – Porto turistico di Paola: dopo aver selezionato la proposta di pubblico interesse per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo “Porto San Francesco di Paola” promossa dalla Silem S.r.l. di Villa San Giovanni, e che riguarda l’area marina, il Comune di Paola partirà a breve si occuperà di indire le procedure nell’ambito del project financing. Intanto, con la scelta della La Silem srl di Villa San Giovanni come promotore in questa fase iniziale, un primo importantissimo tassello è stato sistemato.

Resta il nodo degli espropri che riguarda alcuni nucli familiari e alcune attività attività commerciali e sportive. Il porto Turistico “San Francesco di Paola” nasce dalla collaborazione tra il Comune di Paola e FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS, per il project financing del porto turistico della cittadina tirrenica.

Un progetto che coinvolge anche le aree di proprietà del Gruppo FS con finanziamento dalla Regione Calabria, per promuovere il sistema dei trasporti e dello scambio intermodale mare-terra e un importante indotto commerciale e logistico. L’obiettivo principale del progetto, infatti, è sempre stato quello di dotare il comprensorio di Paola e buona parte del litorale del basso Tirreno di un’infrastruttura moderna e funzionale al servizio della nautica da diporto e del turismo nautico e che garantirà ai cittadini e ai turisti nuovi collegamenti e servizi, strutture complementari nel massimo.

Costo complessivo del progetto pari a 54,3 milioni di euro

La progettazione, realizzazione e gestione del progetto prevede un costo complessivo stimato pari a Euro 54,3 milioni di euro di cui 20 milioni, per una percentuale pari a 36,89%, sono a valere sulle risorse FSC 2021 – 2027 mentre il restante 63,11% equivalente ad un importo pari a Euro 34,3 milioni di euro sono finanziati mediante apporto di capitali privati. Il progetto prevede 500 posti barca, la realizzazione di un parcheggio multipiano con struttura alberghiera, una vasta area commerciale, una nuova isola pedonale con passeggiata sopraelevata sul molo, aree riservate a capannoni e uffici per il cantiere nautico.

Porto turistico di Paola: l’area di realizzazione

L’area individuata per la realizzazione del nuovo porto Turistico si trova alla fine del lungomare Sud ed interessa anche il complesso immobiliare di FS che era adibito, un tempo, ad Officina Manutenzione Veicoli della stazione ferroviaria di Paola, ubicato fra il Lungomare ed il Torrente San Domenico, nelle vicinanze della stazione e accessibile tramite strada pubblica denominata Via Dei Messeni.

Parliamo di un’area pari a circa 32.000 mq. Per realizzare il nuovo porto turistico di Paola è stato avviato dal Comune e FS Sistemi Urbani, un processo di valorizzazione del compendio immobiliare, per valorizzare delle aree non più funzionali all’esercizio ferroviario. FS Sistemi Urbani ha deciso di promuovere lo sviluppo di progetti di trasformazione urbanistica, in particolare sulle aree ferroviarie prossime ai nodi di stazione, in cui, attraverso la pianificazione integrata di servizi e nuove funzioni urbane, sia possibile innescare processi di rigenerazione urbana e sociale, che portino al miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza ed al potenziamento del contesto urbano.

In tale ambito al fine di sviluppare, in sinergia con il Comune di Paola, l’intervento per la “realizzazione del porto Turistico di Paola – Marina di San Francesco di Paola” il Comune ha manifestato la necessità di ottenere la disponibilità delle aree del Gruppo FS affinché le stesse siano ricomprese nello sviluppo del progetto di rigenerazione del Porto Turistico mediante un’iniziativa di project financing.