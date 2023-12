Porto turistico di Paola, tra i più grandi della Calabria. A breve il bando FS in partnership con il Comune

PAOLA (CS) – Il porto turistico di Paola, con circa 800 posti barca, breve potrebbe essere finalmente realtà con la pubblicazione del bando di gara che avverrà a breve. Nel corso della conferenza stampa del Gruppo FS Italiane, dove è stato illustrato il piano industriale con un investimento di 13,4 miliardi di euro per rendere la regione Calabria più connessa, moderna e competitiva, l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, ha spiegato che sarà di prossimo lancio il bando in partnership con il Comune di Paola, per la realizzazione e la gestione del nuovo porto turistico che consentirà di promuovere anche l’interscambio ferro-acqua.

Porto turistico di Paola e rigenerazione urbana

Il progetto rientra nella rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e di futura dismissione che vedrà protagonista il Polo Urbano di FS. Si tratta di progetti che mirano allo sviluppo delle città attorno alle stazioni e allo sviluppo di interventi per l’autoproduzione di energia da fotovoltaico.

La città di Paola da decenni ambisce ad avere un suo porto turistico. Nel corso del tempo società a capitale misto pubblico-privato si sono succedute, ma i lavori non erano mai iniziati. La Regione Calabria, oltre due anni fa, anche con l’interessamento dell’assessore Fausto Orsomarso e dell’allora sindaco Roberto Perrotta, aveva deciso di investire 20 milioni di euro sulle somme del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione da destinare alla realizzazione delle cosiddette “opere a mare” dell’infrastruttura portuale, che sono a più lento ritorno economico.

Il porto come volano di sviluppo economico con un indotto commerciale e turistico di grande importanza. La nuova Amministrazione Comunale, con in testa il sindaco Giovanni Politano, si è posto come obiettivo quello della sua realizzazione e ha iniziato una serie di collaborazioni proprio con FS sistemi urbani, società capofila del polo urbano del gruppo Fs italiane.

Il progetto, dunque, dopo anni di attesa, si avvia finalmente a diventare realtà, grazie al percorso di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e alle sinergie tra le parti. Le aree di proprietà del gruppo Fs italiane, con una superficie di circa 40.000 mq coperti, sono localizzate in prossimità della stazione ferroviaria di Paola e del futuro porto turistico. Il progetto permetterà anche il rifacimento totale del lungomare. Il processo di rigenerazione urbana previsto si inserisce in un sistema di ulteriori interventi strategici, programmati dal Comune, finalizzati alla riconfigurazione e riqualificazione dell’intero ambito urbano per la realizzazione del porto turistico di Paola.