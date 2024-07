Sangineto: accoltellato all’uscita da una discoteca, 40enne ricoverato a Cosenza

SANGINETO (CS) – I carabinieri hanno avviato mirate indagini per capire cosa sia realmente successo. Un uomo di 40 anni infatti, sarebbe stato ferito, presumibilmente con un coltello, riportando una ferita ad un fianco, all’uscita da un locale notturno della costa tirrenica cosentina. E’ accaduto sabato, a tarda notte e al momento si stanno ricostruendo i contorni della vicenda per capire se l’aggressione sia avvenuta dentro o fuori dal locale.

La vittima non avrebbe inteso collaborare con gli investigatori ai quali avrebbe raccontato di essere semplicemente caduto in un rovo di spine ma dalle ferite, si evincerebbe altro.

Il 40enne sarebbe stato ritrovato sanguinante vicino al parcheggio di una discoteca sulla statale 18 tirrenica e trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.