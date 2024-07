Praia a Mare, scorribande notturne con moto e scooter su viale della Libertà. Indentificati e multati

PRAIA A MARE (CS) – La Polizia Locale di Praia a Mare ha identificato e multato diverse persone (soprattutto giovani) che nella notte tra domenica e lunedì, con moto e scooter, hanno messo in pratica quelli che il sindaco ha definito veri e pori atti di vandalismo su Viale della Libertà. E non è la prima volta che si verificano tali episodi nei periodi estivi nel bellissimo comune dell’Alto Tirreno Cosentino pieno di turisti. “Il rispetto delle regole sarà la prima cosa che i turisti dovranno tenere in mente. Un paese accogliente non è un paese in cui ognuno fa ciò che vuole”.

“Praia a Mare va rispettata con regole del buon vivere civile”

Il sindaco De Lorenzo, mostrando il video delle scorribande notturne ha spiegato “sono dei ragazzi che grazie al lavoro della polizia locale sono stati identificati con la videosorveglianza. Ragazzi che sono sicuro non faranno più quello che hanno fatto e sono un pessimo esempio e non devono più permettersi di fare quello che hanno fatto. Praia a Mare è un luogo dove ci sono delle regole che vanno rispettate. La bellezza che ci ha dato madre natura va rispettata con comportamenti adeguati. Se vengono rispettate le ordinanze e quelle che sono le regole del buon vivere civile, sicuramente daremo tutti quanti onore a queste bellezze e godere di questi spazi che sono infinitamente grandi se vengono preservati da vandali del genere che non meritano di godere di questa bellezza e meritano solo di tornare nel luogo da cui sono arrivati“. Poi la chiosa finale “Fate attenzione perchè le telecamere ci sono, funzionano e funzionano bene. Ringrazio la Polizia locale che il lavoro che svolge tutti i giorni e che svolgerà per tutta l’estate”.