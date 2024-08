Paura ad Amantea, in fiamme un hotel: 98 persone evacuate e 30 soccorse. Due ricoveri in ospedale

AMANTEA (CS) – Sono, complessivamente, 98 le persone evacuate dall’Hotel Marechiaro, in cui nel pomeriggio si é sviluppato per cause accidentali un incendio. Una trentina di persone sono state soccorse dal personale del 118 e per due, intossicate dal fumo sprigionato dall’incendio, si é reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco l’edificio che ospita l’albergo é stato dichiarato inagibile. Tutti gli ospiti verranno alloggiati nelle strutture alberghiere vicine.

L’incendio divampato nel pomeriggio

I Vigili del fuoco sono riusciti a domare lincendio divampato intorno alle 16:30 in una struttura ricettiva, l’Hotel Marechiaro, in località Campora San Giovanni ad Amantea, nei pressi della Statale 18. A causa soprattutto del fumo nero, alcune persone sarebbero rimaste intossicate e soccorse dalle diverse ambulanze giunte sul posto dai vari presidi.

Si sono vissuti momenti di grandissima paura per gli ospiti presenti che, terrorizzati, sono stati fatti evacuare dai piani più alti invasi dal fumo nero, anche grazie all’aiuto di alcune persone che hanno messo a disposizione dei mezzi privati con cestello, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Molte persone presenti nell’Hotel hanno trovato rifugio dalle fiamme e dal fumo uscendo sui balconi.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, come detto anche mezzi privati con cestello elevatore con i quali è stato fatto evacuare l’Hotel. Sul posto sono state inviate squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Paola con supporto di autobotte ed Autoscala e squadre del distaccamento di Lamezia Terme. Le fiamme sarebbero divampate al piano terra della struttura, forse per un corto circuito del quadro elettrico, con il fumo che velocemente è arrivato fino ai piani alti della struttura.

Presenti anche i carabinieri ed equipaggi della polizia stradale e municipale. Anche l’elisoccorso era stato allertato e fatto atterrare nelle vicinanze ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito gravemente. Mentre tutti gli ospiti e il personale dell’Hotel sono stati evacuati e messi in salvo, proseguono i controlli all’interno della struttura da parte dei vigili del fuoco che, dopo aver verificato che non vi fossero altre persone all’interno delle camere, stanno al momento operando per la messa in sicurezza del sito.