Bimbo di 5 mesi morto all’Annunziata di Cosenza, indagati 6 medici. Oggi l’autopsia

COSENZA – Sono 6 i camici bianchi iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Cosenza: l’accusa è omicidio colposo. Un atto dovuto, per consentire una serie di accertamenti tecnici non ripetibili, dopo che i genitori del bimbo di appena 5 mesi, una coppia di Corigliano-Rossano, aveva sporto denuncia a seguito della morte del loro piccolo, avvenuta venerdì all’ospedale di Cosenza dopo le prime cure all’ospedale di Corigliano Rossano. Le cartelle cliniche sono state poste sotto sequestro mentre per oggi è prevista l’autopsia che farà luce sulle condizioni del bambino che morto due ore dopo l’ingresso nell’ospedale cittadino e che, da quanto emerso ,sembrerebbe avesse comunque dei problemi di salute.

Ma i genitori, seguiti dell’avvocato Ettore Zagarese, vogliono capire se vi siano stati ritardi nel trasferimento verso l’Hub di Cosenza dopo che in un primo momento si erano recati al “Giannettasio” di Rossano e se questi ritardi abbiano comportato il tragico esito. Da quanto appurato il piccolo, che aveva avvertito un malore sarebbe poi stato trasferito nel reparto di pediatria del “Campagna” di Corigliano. Qui i sanitari avrebbero disposto il trasferimento tramite elisoccorso ma a causa delle condizioni meteo e l’impossibilità di far atterrare l’elicottero si è deciso per il trasferimento in ambulanza avvenuto qualche ora dopo.