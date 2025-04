‘Ndrangheta in Germania: imprenditori cariatesi vessati, obbligati anche ad acquistare prodotti calabresi

- Advertisement -

CATANZARO – “L’operazione eseguita oggi ci ha consentito di fare luce sulle proiezioni delle cosche di Cirò e di Cariati operative in Germania e in particolare a Stoccarda, dove a fine anni ‘70 arrivarono esponenti della criminalità organizzata per infiltrarsi nel territorio e, questi esponenti, perpetrarono subito un omicidio contro una organizzazione slava. Furono subito arrestati e da lì partì la collaborazione di giustizia di uno di questi esponenti del locale Cirò”. Così il procuratore capo di Catanzaro, Salvatore Curcio in merito all’operazione denominata ““Boreas” tra la Calabria e la Germania, che ha portato all’arresto in totale di 29 soggetti.

Convolti avvocati e commercialisti

Ci sono anche alcuni avvocati e commercialisti tra le venti persone coinvolte in Italia nell’operazione contro la ‘ndrangheta eseguita dalle Polizie italiana e tedesca sotto le direttive delle Procure di Catanzaro e Stoccarda, con l’esecuzione, complessivamente, di 29 arresti. I professionisti a carico dei quali sono state eseguite misure cautelari si sarebbero resi responsabili di attività di supporto in favore di affilati alla ‘ndrangheta. Le cosche sulle attività delle quali l’operazione ha fatto luce sono, in particolare, quella dei Greco di Cariati e dei Farao-Marincola di Cirò Marina. In pratica la ‘ndrina di Cariati esercitava un controllo mafioso nel territorio di Stoccarda, avvalendosi poi dei professionisti per le intestazioni fittizie di beni e il riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

L’operazione della Polizia ha riguardato diverse province italiane e il land tedesco del Baden-Württemberg. In particolare la zona di Stoccarda dove questa mattina è stata disarticolata un’associazione di tipo ‘ndranghetistica, estorsione, consumata e tentata, trasferimento fraudolento di valori, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, in concorso, reati tutti con l’aggravante mafiosa.

L’imposizione dei prodotti agli imprenditori cariatesi

Ricostruita in particolare l’attività sul territorio di Cariati, dell’organizzazione capace di condizionare le attività economiche delle persone offese. In Germania, la ‘ndrina cosentina ha operato secondo stretti vincoli territoriali – similari a quelli adottati in Italia – e tramite l’utilizzo di metodi violenti finalizzati all’imposizione dei prodotti agli imprenditori italiani cariatesi presenti in territorio tedesco, ai quali è stato imposto, anche con danneggiamenti, l’acquisto di derrate di frutta provenienti dalla Calabria. “la ‘ndrina di Cariati esercitava la propria operatività in Germania, al punto da vessare anche i propri compaesani che avevano lì attività economiche perfettamente legali e avvalendosi poi di professionisti per le intestazioni fittizie di beni e il riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

Il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla ha evidenziato che “non solo estorsione e imposizione dei prodotti, ma non mancavano neanche danneggiamenti, intimidazioni e i pestaggi con le vittime che, fatta qualche eccezione, si guardavano bene dal denunciare”.