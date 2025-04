Colpito alla testa dal grosso tubo di plastica: grave operaio 21enne

- Advertisement -

CAMPOSANPIERO (PD) – Un operaio di 21 anni, residente in provincia di Vibo Valentia, è rimasto gravemente ferito stamani in un cantiere edile a Camposampiero nel padovano. Il giovane è stato colpito alla testa da un grosso tubo in plastica. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10.20, mentre il giovane stava spostando il tubo con un muletto, probabilmente a causa della rottura di una fascetta di contenimento. L’operaio è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Padova, in codice rosso.

«A distanza di pochi giorni si registra un altro grave incidente sul lavoro sempre nel Padovano. Siamo in apprensione per la salute dell’operaio che ha subito una ferita alla testa e siamo vicini ai suoi familiari. Viviamo un continuo attacco alla vita anche se il nostro impegno non viene meno sulla prevenzione e sulla formazione. Mi sento di lanciare un appello a tutti i lavoratori: lavorate più lentamente, fate più attenzione e, soprattutto, rifiutatevi di lavorare se percepite pericolo per la vostra vita. La Uil è al vostro fianco». Così il segretario generale della Uil Veneto Roberto Toigo sull’incidente accaduto in un cantiere edile di Camposampiero.