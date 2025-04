Cosenza, gli impianti di riscaldamento in tutte le scuole saranno spenti il 15 aprile

- Advertisement -

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso, con propria ordinanza, ha posticipato al prossimo 15 aprile la data di spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, del territorio comunale, compresi gli asili nido, così come negli edifici pubblici, adibiti ad attività non solo scolastiche, ma anche sociali, dello stesso territorio comunale. Lo spegnimento degli impianti è solitamente fissato, ai sensi del D.P.R. 74/2013, al 31 marzo, ma in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, all’art.5 dello stesso decreto, “i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”.

Nell’ordinanza del Sindaco Franz Caruso la proroga viene motivata col fatto che le previsioni annunciano, per i prossimi giorni, il permanere di temperature in sensibile diminuzione rispetto alla media del periodo, tali da non consentire negli edifici scolastici un adeguato comfort ambientale. È stata, pertanto, ravvisata la necessità di mantenere in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale in tutti gli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, presenti nel territorio comunale, per i giorni a seguire, almeno sino al 15 aprile.