Paola, incidente lungo la Statale 18 all’altezza del Carcere. Traffico rallentato

PAOLA (CS) – Incidente tra due auto questo pomeriggio lungo la Statale 18 “Tirrena Inferiore” nel comune di Paola. Due le auto coinvolte (una Ford ed una Peugeot) che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate all’altezza del bivio per il carcere occupando una parte della carreggiata.

Tanta paura per gli occupanti delle due auto, ma per fortunatamente non ci sono persone rimaste ferite gravemente. Si sono formate delle code e dei rallentamenti in entrambe le direzioni mentre sul posto le forze dell’ordine di stanno occupando dei rilievi prima della rimozione della auto.