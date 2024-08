Gulìa Urbana e OSA insieme per un nuovo murale a Diamante: verrà realizzato da Etsom

DIAMANTE (CS) – La città di Diamante (CS), nota come “città dei murales”, si appresta ad arricchire il suo patrimonio artistico con una nuova opera di arte urbana. Dal 26 al 31 agosto, grazie alla collaborazione tra Gulìa Urbana e OSA – Operazione Street Art, due realtà calabresi che da anni si impegnano a valorizzare il territorio attraverso la street-art, prenderà forma un nuovo murale, realizzato dall’artista Etsom.

Il progetto è reso possibile grazie al sostegno del Comune di Diamante, della Regione Calabria e del programma Bandiera Blu, un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale e culturale delle località marittime. Il murale, che verrà realizzato dall’artista Etsom, racconterà la storia di Diamante, una città pioniera in Italia per la valorizzazione del territorio tramite l’arte urbana.

“Siamo orgogliosi” – afferma Antonino Perrotta, direttore artistico di OSA – “che, ancora una volta, due realtà calabresi, conosciute in tutto il mondo, si uniscano per la realizzazione di un progetto che ha come obiettivo quello di portare in alto il nome della Calabria e mostrarne le sue bellezze”.

“Diamante, città che ha fatto dell’arte pubblica uno dei suoi tratti distintivi” – afferma Giacomo Marinaro, direttore artistico di Gulìa Urbana – “continua a essere un esempio di come la cultura e la creatività possano diventare strumenti di sviluppo turistico e di valorizzazione del patrimonio locale. Questo nuovo murale sarà un omaggio alla storia del luogo. Una storia che vive e si rinnova grazie al contributo di artisti di talento e alla passione delle organizzazioni locali”.