Fuscaldo, violenta rapina in un bar: proprietaria aggredita e picchiata brutalmente

FUSCALDO (CS) – Aggredita, picchiata e derubata mentre stava aprendo il suo esercizio commerciale nelle primissime ore della mattina. Sono stati momenti di terrore per la proprietaria di un bar a Fuscaldo, sul Tirreno Cosentino, che ieri mattina ha subito una violenta rapina mentre si apprestava ad aprire il suo esercizio commerciale situato in contrada Scarcelli. La donna, dopo essere sarebbe stata bloccata, pare da due individui, è stata colpita più volte in faccia e derubata del contenuto presente nel fondo cassa del bar. I due poi si sarebbero dati alla fuga con l’incasso mentre la poveretta, soccorsa dal 118, è stata ricoverata all’ospedale San Francesco di Paola. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Fuscaldo.

Solidarietà e vicinanza alla donna da parte del sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea e di tutta l’amministrazione comunale “la mia solidarietà e la mia massima vicinanza, unitamente alla nostra amministrazione comunale, a chi ha subito un’aggressione così brutale ed ingiustificabile. Per di più, perpetrata nei confronti di una donna. Un gesto che stigmatizziamo con forza, augurandoci che, le Forze dell’Ordine, potranno fare piena luce sull’accaduto, consegnando alla giustizia gli autori di questo atto vile e violento, che nulla ha di umano!“