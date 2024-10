Domenica di fine ottobre a San Lucido: sole, mare cristallino e un ultimo bagno

SAN LUCIDO (CS) – Mentre il Nord Italia è alle prese con l‘ennesima ondata di maltempo, che sta provocando allagamenti, esondazioni e smottamenti, in Calabria si gode ancora di temperature assolutamente miti e di giornate di sole che hanno spinto tantissime persone sulle spiagge, per godere ancora di un mare che oggi appare splendido. Le spiagge affollate nei mesi estivi offrono in questi giorni una vera e propria oasi di relax, trasformandosi in paradisi autunnali silenziosi con acqua cristallina.

Queste le immagini del Tirreno cosentino scattate poco fa a San Lucido. Gli irriducibili del mare, hanno approfittano della bellissima domenica di sole per ultimo tuffo. La Calabria è anche questa: c’è chi può dire di aver fatto il bagno a pochi giorni da novembre, mentre altrove si indossano già cappotti e sciarpe.