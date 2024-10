Dagli USA una nuova vita in Calabria: Tony e Francine vendono tutto e si trasferiscono a Scalea

SCALEA – Tony Smarrelli, 74 anni, e sua moglie Francine, 75, una coppia di pensionati americani ha deciso di cambiare vita e, dopo aver venduto la loro casa negli Stati Uniti, adesso vive felice a Scalea, sul Tirreno cosentino. La loro storia è stata raccontata dalla CNN in un lungo articolo. Mentre stavano festeggiando il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio con un bellissimo viaggio a Venezia, Tony e Francine hanno preso una decisione importante che ha cambiato la loro vita. Originari di Syracuse, nello Stato di New York, hanno deciso di lasciare gli Stati Uniti e trasferirsi definitivamente in Italia. Ed hanno scelto la “pittoresca città costiera di Scalea” per la loro nuova vita italiana.

La scelta di andare a vivere a Scalea

«Eravamo in Piazza San Marco a Venezia quando un quartetto ha iniziato a suonare Malafemmina

» ha raccontato Tony alla Cnn. «Quella canzone mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché mio padre metteva sempre i suoi dischi italiani, ogni domenica a cena, e cantava quella canzone a mia madre» raccontando che il padre, così come il nonno, erano originari di Tocco da Casauria, in Abruzzo. E anche Francine ha origini italiane: la madre era di Napoli.

Così, cercando di riunire quelle storiche radici italiane, la coppia ha iniziato a cercare casa e dopo aver visto un annuncio pubblicitario su una casa in Calabria ha scelto di acquistarla. Una proprietà di 140 metri quadrati, con tre camere da letto, una sala da pranzo e cabina armadio per la cifra di 162mila dollari (150mila euro). «Siamo volati in Italia per la seconda volta nel 2023 e abbiamo fatto un’offerta per quella casa». Hanno assunto un avvocato per accelerare il loro permesso di soggiorno e sono riusciti a ottenere un visto di residenza.

Il mare, il cibo e la cordialità della gente

Hanno scelto di vivere a Scalea per la qualità della vita, l’impagabile vista sul mare e l’atmosfera dai ritmi decisamente più lenti. Ma anche per l’ottimo cibo, i ristoranti decisamente più economici che negli Stati Uniti e la cordialità della gente. «Abbiamo poi ottenuto i nostri visti negli Stati Uniti in tre ore, venduto la nostra casa, fatto le valigie e siamo tornati in Italia a dicembre 2023». La coppia ha raccontato che per loro, sarebbe stato quasi impossibile permettersi una casa simile negli Stati Uniti. «Vivere su una costa della California meridionale o in un luogo con vista sulla costa orientale, costerebbe facilmente da 1 a 2 milioni di dollari».

Il costo della vita e la differenza con gli States

Ma quello che veramente fa la differenzia tra vivere negli Stati Uniti e in Italia, è il costo della vita. Hanno ridotto le spese di circa tremila dollari al mese, 36mila dollari l’anno. Ogni mese spendono circa 1.200 euro comprese cene fuori, la connessione ad Internet, i telefoni, le bollette di luce e gas e le spese per l’inseparabile cane Cooper di 20 euro a visita. Negli Usa il solo mutuo della coppia ammontava a 1.500 dollari al mese. Secondo Tony, suo padre e suo nonno emigrarono dall’Italia negli Stati Uniti nel 1938 per costruirsi una vita migliore. Ora, 86 anni dopo, è lui che ha fatto il viaggio al contrario e ora gode, insieme alla sua amata, di una vita migliore.