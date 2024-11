Vrenna nel Cosenza Calcio, cosa c’è di vero?

COSENZA – La notizia, se così può essere definita, è uscita proprio nei giorni in cui il campionato si ferma ovvero quando, in considerazione dei giorni di stop anche degli allenamenti, di news ce ne sono davvero poche, per non dire nessuna. Pertanto la presunta trattativa per l’ingresso in società dell’ex presidente del Crotone Raffaele Vrenna ha fatto il giro di tutti i media ed anche dei social.

Stiamo parlando dell’ex numero uno della società pitagorica nell’anno in cui Juric, che oggi certamente non vive un momento felice, condusse la squadra ad un sogno che qualche decennio prima, quando il Crotone militava in prima categoria, non era neanche nelle fantasie del più audace scrittore di favole. Logico che un presunto interesse di un personaggio in grado di regalare la serie A ad una città come Crotone ha destato enorme curiosità.

Ma cosa c’è di vero in questa trattativa? Probabilmente nulla. Lo stesso Vrenna nel corso di una trasmissione televisiva ha categoricamente smentito il suo interesse a rientrare, almeno per il momento, nel mondo del calcio. Da dove viene fuori, dunque, questa voce? Non certamente da una trattativa già intavolata, anzi, solitamente quelle che vanno a buon fine vengono fuori ad affare quasi concluso o in alcune fasi delicate nel corso delle quali una delle parti ha bisogno di rendere pubblica la notizia. Ma non è questo certamente il caso.

D’altra parte, però, non è neanche pensabile che sia tutto frutto di pura fantasia. Ed allora cosa c’è di vero? Forse un’idea, forse una voce, magari interpretata male, forse altro, ma non un affare prossimo alla conclusione né comunque una trattativa reale fra due imprenditori operanti, tra l’altro, nello stesso settore.

Meglio pensare, allora, al calcio giocato, quello che, durante le soste, manca a tutti. La buona notizia è che la prossima sosta del campionato di serie B arriverà a ridosso di Capodanno. Lì, però, saremo nel mese di gennaio e si parlerà ancora di trattative e di fake-news, ma nel calciomercato è tutto abbastanza normale.