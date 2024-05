Viali: “orgoglioso di questi ragazzi. Finale di campionato in crescendo”

COSENZA – Al termine del pareggio per 2 a 2 tra Cosenza e Spezia, il tecnico dei rossoblu Viali analizza in sala stampa il risultato maturato questo al Marulla. Un pari alla fine giusto, tra due squadre che hanno cercato di vincere per i rispettivi obiettivi. Play-off (sfumati) per il Cosenza, salvezza per i liguri.

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiano fatto una partita vera contro una squadra forte anche fisicamente. Ci credevamo tanto nel finire nel migliore dei modi davanti la nostra gente. Il loro pareggio ci ha un pó colpito e abbiamo perso quell’adrenalina che avevamo. Ma abbiamo provato fino alla fine a portare a casa il successo”.

“Il Cosenza é arrivato a questa gara dopo aver giocato tre scontri diretti e aver speso tantissimo dal punto di vista fisico e mentale. Loro forse alla fine, perché avevano più motivazioni, avevano più forza. É stato comunque un finale di campionato in crescendo con quella cazzimma giusta, sempre viva e nella gara. Dopo le prime gare non vi nascondo che ho dovuto prendere in mano la sitazione. Poi la squadra si é sbloccata e abbiamo portato a casa la salvezza puntando oggi a quel qualcosa in più che non é arrivato. Abbiamo fatto più punti fuori casa che al Marulla, ma credo siano semplicemente statistiche e situazioni. Credo che essere determinati nella gare casalinghe porti a più risultati”.