COSENZA – In attesa che l’organico del Cosenza venga completato con i giusti colpi di mercato, mentre la squadra è arrivata al quinto giorno di preparazione nel ritiro di Cascia, con doppie sedute di allenamento sul prato del Magrelli Active, la società ha stilato il programma delle amichevoli estive, che porteranno i rossoblu alla prima gara ufficiale della nuova stagione in Coppa Italia contro il Torino, in programma domenica 11 agosto alle 21:15 allo stadio “Grande Torino”.