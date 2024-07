COSENZA – Kevin Marulla ancora con il Cosenza. Dopo la ridda di voci su una sua possibile sostituzione e il fermento che si era creato tra i tifosi in merito al futuro del figlio dell’indimenticato bomber Gigi, in seno alla società rossoblu, (Il contratto del team manager cosentino era scaduto lo scorso 30 giugnole) arriva la soluzione a lieto fine con l’accordo che soddisfa entrambe le parti: Kevin Marulla resterà al Cosenza come team manager della prima squadra.

Questo il comunicato della società del presidente Guarascio che sancisce l’accordo: “la Società Cosenza Calcio comunica di aver trovato l’accordo, con reciproca soddisfazione, con Kevin Marulla che anche nella stagione 2024/25 rivestirà il ruolo di Team Manager della prima squadra. A Kevin l’augurio di buon lavoro per la sua 13sima stagione in rossoblù!”