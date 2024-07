Caligara diventa un caso. Il DS Delvecchio: “Accordi totali, ma il calciatore è sparito al momento della firma”

COSENZA – Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Caligara al Cosenza, con tanto di documenti già scambiati tra le due società (Cosenza e Ascoli), ma la firma del calciatore e dell’agente non è arrivata. E nelle ultime ore la notizia è l’inserimento del Sassuolo nell’affare che avrebbe (il condizionale è d’obbligo) fatto saltare il trasferimento del centrocampista in rossoblu che lo sta aspettando in ritiro.

A parlare di cosa è successo tra Caligara e il Cosenza è il DS Delvecchio, raggiunto e intervistato dal sito GianlucaDiMarzio.com, che non ha nascosto la sua irritazione su una vicenda: “sono molto deluso dal comportamento del calciatore e del suo agente che non stanno rispettando gli impegni presi” ha tuonato il direttore sportivo del Cosenza. Per quanto riguarda il Sassuolo o l’inserimento di altre squadre Delvecchio spiega che “ufficialmente non ci risulta nessun sorpasso, ma al momento di firmare e depositare giocatore e procuratore sono spariti. Avevamo tutti i documenti pronti. Dopo 15 giorni di trattative abbiamo raggiunto l’accordo con l’Ascoli per trasferimento a titolo definitivo di Caligara. Tra club abbiamo già scambiato anche i documenti necessari per formalizzare il trasferimento e da ieri stiamo aspettando il ragazzo in ritiro per fargli firmare i contratti e iniziare la nostra avventura insieme”.