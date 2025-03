Cosenza Corse: campioni in festa a Roma, pronti a ruggire anche nel 2025

- Advertisement -

COSENZA – La Scuderia Cosenza Corse si prepara a celebrare una stagione 2024 indimenticabile, con i suoi piloti pronti a ricevere il meritato riconoscimento il prossimo 30 marzo presso la sede nazionale dell’ACI a Roma. Un’annata trionfale, costellata di successi in diverse discipline, che ha visto i portacolori della scuderia calabrese primeggiare a livello nazionale.

Nel Campionato Italiano SuperSalita, Antonio Aquila ha dominato la classe Racing Start 1.6 con la sua Peugeot 106, mentre Salvatore Francesco Mondino ha conquistato la RS TB 1.6 al volante della sua BMW Cooper John Cooper Works. Aquila e Mondino inoltre hanno occupato rispettivamente le prime due posizioni del podio nel CIVM Sud.

Nel Campionato Italiano Velocità Montagna (Sud), Sandro Belmonte ha replicato il successo nella RS TB 1.6, sempre su BMW Cooper John Cooper Works, e il siciliano Salvatore Macrì si è imposto nella E1 Italia 2000. Infine, nel Campionato Trofeo d’Italia Slalom, il giovane Venneri Samuele ha trionfato nel gruppo RS con la sua Suzuki Swift RS 1.6.

Risultati esaltanti che testimoniano la passione, la dedizione e il talento dei piloti della Cosenza Corse, nonché l’eccellente lavoro di squadra e la preparazione tecnica della scuderia. Un bottino di successi che rappresenta un trampolino di lancio ideale per la stagione 2025, ormai alle porte, con le prime gare che promettono già spettacolo ed emozioni. La Cosenza Corse è pronta a scendere in pista con rinnovato entusiasmo e la determinazione di confermare e superare i traguardi raggiunti, portando ancora una volta in alto i colori della Calabria nel panorama motoristico nazionale.