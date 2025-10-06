HomeSport

Tennis: Sára Bejlek trionfa al WTA 125 di Rende: grande successo per gli Internazionali di Calabria

La giovane ceca conquista il titolo dopo una finale combattuta contro la croata Radivojevic. Chiappetta Sport Village nuova casa per il grande tennis in Calabria

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – Sára Bejlek è la vincitrice del WTA 125 “Internazionali di Calabria”, il torneo internazionale che per una settimana ha acceso il Chiappetta Sport Village di Rende. In una finale emozionante e combattuta, la tennista ceca ha superato la croata Lorena Radivojevic con il punteggio di 6/2 6/7 6/3, davanti a un campo centrale gremito in ogni ordine di posto.

Un evento straordinario per la Calabria, che per la prima volta ha ospitato una competizione tennistica di alto livello. Trentadue le atlete in tabellone, con incontri avvincenti e pubblico attento e appassionato: giovani, famiglie e tifosi hanno riempito ogni giorno il centro sportivo, trasformandolo in un vero tempio del tennis.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonisti Egidio, Marco, Marcello e Simone Chiappetta, insieme al consigliere nazionale FITP Joe Lappano. A Bejlek è stato consegnato anche il prestigioso b, con la motivazione: “A chi con etica, carisma e determinazione, onora lo sport e lo rende strumento di crescita umana e sociale”.

A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza delle istituzioni: il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il delegato allo sport del Comune di Rende Federico Belvedere e il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone. Nel torneo di doppio, la vittoria è andata alla coppia composta da N. Fossa Huergo ed Ekaterine Gorgodze, che hanno sconfitto le italiane Aurora Zantedeschi e Federica Urgesi con il punteggio di 3/6 6/1 10/4.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

vigili fuoco acri cagnolina 01

Acri, cagnolina cade in un burrone: recuperata dai Vigili del Fuoco

Provincia
ACRI (CS) - Una cagnolina di piccola taglia, simil volpina, era caduta in un burrone dopo essere fuggita, inseguita da un branco di cani....
pronto soccorso vibo iazzolino

Paura e spari nel cuore della notte, ferito un ventenne figlio di un assessore...

Calabria
FILANDARI (VV) - Notte di paura quella tra sabato e domenica a Filandari, nel Vibonese, nella frazione di Pizzinni dove un giovane di 20...
ariel tartaruga finanza 02

“Ariel” torna in mare, liberato l’esemplare di Caretta-caretta salvato dalla Guardia di Finanza

Calabria
VIBO VALENTIA - Una giornata emozionante quella dello scorso primo ottobre. Nelle acque al largo di Vibo Valentia è tornata a nuotare “Ariel”, una...
incendio hotel melissa vigili del fuoco 01

Incendio in un deposito dell’Hotel Melissa: la direzione ringrazia i Vigili del Fuoco

Calabria
MELISSA (KR) - Momenti di paura sabato mattina a Torre Melissa, in via Pontino 18, dove intorno alle 11 è divampato un incendio all’interno...
incidente-scanzano-braccianti-corigliano

Corigliano Rossano, braccianti morti in un incidente stradale «questo è il volto concreto dello...

Senza categoria
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - La FAI CISL di Cosenza esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa dei quattro braccianti agricoli, tutti di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37574Area Urbana22673Provincia19977Italia8062Sport3893Tirreno2987Università1486
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

wta rende
Sport

Tennis a Rende: termina il WTA 125, domattina le finali di...

RENDE - Gran finale domani mattina del WTA 125. Alle 11, al campo centrale la finale del singolare che sarà anticipata alle 10 del...
Alfredo Citrigno Guarascio
Sport

Alfredo Citrigno si ritira dalla trattativa “Povero Cosenza nostro, sprofondato nel...

COSENZA - A poche ore dalla risposta del presidente Eugenio Guarascio, alla nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione del Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno non...
Caruso Citrigno Cosenza Calcio assemblea
Area Urbana

Cosenza Calcio e la concessione del Marulla, il sindaco Caruso pronto...

COSENZA – Lo avevamo scritto ieri al termine dell'assemblea dei tifosi del Cosenza Calcio al Cinema San Nicola, convocata dalla Curva Nord, alla quale...
Cosenza Calcio Guarascio confronto
Sport

Cosenza Calcio, “nessun passo avanti”. Caruso pronto allo strappo sul Marulla...

COSENZA - Oltre due ore di un dibattito accesso, diretto, a tratti dai toni forti, ma che alla fine ha lasciato intrecciati gli stessi...
Sport

Giannelli dedica l’oro mondiale al Cosentino Daniele Lavia «è sempre stato...

COSENZA – La nazionale italiana di volley festeggia il secondo oro mondiale consecutivo, il quinto nella sua storia. Tra lacrime e la gioia sul...
Giuseppe Valzoni Portiere
Sport

Lutto a Cosenza, morto a 75 anni Giuseppe Valzoni: ex portiere...

COSENZA - Lutto nel mondo del calcio cosentino. Un brutto male si è portato via, a 75 anni, Giuseppe Valzoni, storico portiere del Cosenza...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA