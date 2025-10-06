Tennis: Sára Bejlek trionfa al WTA 125 di Rende: grande successo per gli Internazionali di Calabria

- Advertisement -

RENDE – Sára Bejlek è la vincitrice del WTA 125 “Internazionali di Calabria”, il torneo internazionale che per una settimana ha acceso il Chiappetta Sport Village di Rende. In una finale emozionante e combattuta, la tennista ceca ha superato la croata Lorena Radivojevic con il punteggio di 6/2 6/7 6/3, davanti a un campo centrale gremito in ogni ordine di posto.

Un evento straordinario per la Calabria, che per la prima volta ha ospitato una competizione tennistica di alto livello. Trentadue le atlete in tabellone, con incontri avvincenti e pubblico attento e appassionato: giovani, famiglie e tifosi hanno riempito ogni giorno il centro sportivo, trasformandolo in un vero tempio del tennis.

La cerimonia di premiazione ha visto protagonisti Egidio, Marco, Marcello e Simone Chiappetta, insieme al consigliere nazionale FITP Joe Lappano. A Bejlek è stato consegnato anche il prestigioso b, con la motivazione: “A chi con etica, carisma e determinazione, onora lo sport e lo rende strumento di crescita umana e sociale”.

A rendere ancora più speciale la giornata, la presenza delle istituzioni: il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il delegato allo sport del Comune di Rende Federico Belvedere e il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone. Nel torneo di doppio, la vittoria è andata alla coppia composta da N. Fossa Huergo ed Ekaterine Gorgodze, che hanno sconfitto le italiane Aurora Zantedeschi e Federica Urgesi con il punteggio di 3/6 6/1 10/4.