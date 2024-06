Niente Sila, il Cosenza sceglie Cascia. Ritiro estivo in Umbria dal 13 al 27 luglio

COSENZA – Ancora una volta niente Sila per il Cosenza che decide di scegliere nuovamente l‘Umbria per il ritiro precampionato. Nonostante la volontà di rimanere in Calabria con un incontro a fine maggio tra il team manager Kevin Marulla, il responsabile della sicurezza Luca Giordano e la presidente della Provincia, Rosaria Succurro, per cercare di capire quelle che erano le concrete possibilità di vedere i lupi in Sila la prossima estate, l’idea è scemata velocemente e si è deciso di partire per la provincia di Perugia. Lo scorso anno su Assisi, mentre per questa nuova stagione la scelta è ricaduta su Cascia (PG) che sarà la sede del ritiro precampionato del Cosenza Calcio in vista dell’inizio della stagione sportiva 2024/25. I rossoblù soggiorneranno all’Hotel La Corte dal 13 al 27 luglio.

La squadra svolgerà la preparazione utilizzando il campo del centro sportivo “Magrelli Active” nei pressi della struttura alberghiera. Un periodo di intenso lavoro in vista delle competizioni ufficiali, la Coppa Italia prima e il Campionato dal 16 agosto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario dei test amichevoli che si terranno durante la permanenza in Umbria.