Ritiro in Sila per il Cosenza calcio? C’è ‘l’impegno’ della Provincia

COSENZA – La possibilità che il Cosenza calcio inizi la preparazione in Sila in vista della prossima stagione prende quota e si sta lavorando in tal senso. La certezza, al momento, non c’è, ma da più parti c’è un concreto impegno per permettere che tutto ciò possa accadere; c’è l’impegno da parte della società, che vorrebbe effettuare il ritiro vicino casa, e c’è quello della Provincia di Cosenza, pronta ad investire per concretizzare un qualcosa che non sarebbe solo gradita ai tifosi rossoblu, ma rappresenterebbe anche una straordinaria vetrina per l’altopiano silano.

Ieri pomeriggio, infatti, alcuni dirigenti del Cosenza, ovvero il team manager Kevin Marulla ed il responsabile della sicurezza Luca Giordano hanno incontrato la presidente della Provincia, Rosaria Succurro, per cercare di capire quelle che sono le concrete possibilità di vedere i lupi in Sila la prossima estate. Non mancano le strutture ricettive che possano ospitare giocatori e staff tecnico. Il focus, quindi è sugli impianti sportivi, ovvero su un campo da calcio adeguato per ospitare allenamenti e le eventuali prime partitelle.

Il Cosenza si è detto ben disposto ad effettuare il ritiro sull’altopiano silano chiedendo garanzie in tal senso. La provincia dal canto suo mette in campo il suo impegno. “Stiamo lavorando – ha detto il presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – C’è la volontà politica da parte della Provincia e c’è quella sportiva da parte della società. Stiamo mettendo insieme le esigenze di entrambe e speriamo di riuscire in questo grande obiettivo”.