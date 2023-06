Il Cosenza in ritiro ad Assisi: ecco le date

COSENZA – Come aveva già scritto la nostra testata, sarà Assisi, cittadina umbra in Provincia di Perugia, ad ospitare, da domenica 16 a lunedì 31 luglio, il ritiro estivo del Cosenza Calcio, per la preparazione al campionato di calcio di serie B della stagione 2023/2024.

I rossoblù, che si ritroveranno a Cosenza nei giorni precedenti alla partenza per effettuare test atletici e visite mediche, alloggeranno presso il “Grand Hotel Assisi” ed effettueranno gli allenamenti sul manto erboso dello Stadio Comunale Nuovo di Costano. Nei prossimi giorni sarà reso noto il calendario dei test amichevoli.

Il ritiro in Sila? Nulla di fatto: criticità alla struttura

Si è anche pensato di tornare in Calabria e spostarsi in Sila, dove per altro, il sindaco di San Giovanni in Fiore e Presidente della Provincia Rosaria Succurro, anche parlando in TV, aveva apertamente dichiarato di volere ospitare la squadra del presidente Guarascio in Sila.

Ma dopo un rapido sopralluogo sarebbero emerse diverse criticità sulla struttura sportive di Lorica e al “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore (sono necessari interventi di ripristino e manutenzione del del terreno di gioco che degli spogliatoi). Da qui il nuovo dietrofront del Cosenza. Il team manager, il buon Kevin Marulla, ha attivato una serie di contatti per riuscire individuare un impianto idoneo dove effettuare il ritiro e il lavoro sul campo e, alla fine, la scelta è ricaduta sulla struttura di Assisi.