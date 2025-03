L’amarezza di Citrigno “poca trasparenza. Guarascio non ha capito che il valore del Cosenza sono i tifosi”

- Advertisement -

COSENZA – Ci ha provato fino all’ultimo, con una seconda offerta che era congrua al valore della rosa, alla situazione di classifica della squadra e al netto dei debiti maturati dall’attuale società. Dall’altra parte, a dispetto dei comunicati stampa, si è trovato davanti un muro di gomma. Si dice amareggiato e deluso Alfredo Citrigno, che questo pomeriggio, con comunicato stampa, ha annunciato lo stop alla trattativa di acquisizione del Cosenza Calcio dal suo gruppo, evidenziando che anche la seconda proposta fatta recapitare al patron Guarascio, così come la prima, «non ha avuto alcun riscontro concreto».

Citrigno “dalla società poca chiarezza, trasparenza e concretezza”

In serata, raggiunto dalla TGR Calabria, Alfredo Citrigno ha fatto capire a chiare lettere che da parte della società c‘è stata poca chiarezza e trasparenza ma soprattutto concretezza nel voler chiudere. Impossibile in questo modo poter proseguire qualsiasi tentativo di trattativa e per questo «ne sono dispiaciuto e amareggiato. Mi aspettavo più concretezza, chiarezza e trasparenza. Non solo rispetto alla mia posizione, ma anche per la tifoseria. Il Presidente Guarascio non ha ben capito che il valore della società non sono i calciatori. Pur con tutto il rispetto, i calciatori vanno e vengono mentre i tifosi invece rimangono e sono loro il vero patrimonio del Cosenza. Ho avuto modo di toccare con mano in questi 15 giorni la sensibilità della tifoseria e mi auguro veramente che il Cosenza Calcio possa mettere in piedi un progetto per riportare entusiasmo, perchè il Cosenza deve risorgere».

Porta chiusa definitivamente? Nel Comunicato di questo pomeriggio Alferdo Citrigno ha evidenziato «l’auspicio che questo sia solo un arrivederci». È chiaro che al momento con l’attuale presidenza è impossibile qualsiasi tipo di trattativa.

I tifosi del Cosenza “Caruso chiuda lo stadio a Guarascio”

Nel frattempo, mentre un ordine del giorno a firma di 15 consiglieri chiedono chiarezza su ogni aspetto concernente l’attuazione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il Comune di Cosenza e la società del Cosenza, incaricata della gestione dello stadio San Vito – Marulla e dei servizi di igiene urbana, come raccolta e conferimento dei rifiuti molti tifosi nel pomeriggio sono tornati a chiedere qualcosa che sarebbe un unicum: chiudere lo stadio Marulla al Cosenza Calcio per il mancato pagamento delle somme arretrate che la società deve al comune. Anche se lo stesso Caruso, parlando della convezione tra il Comune e la società, aveva spiegato che un eventuale diniego ad utilizzare l’impianto comunale dovrebbe passare attraverso il consiglio comunale.