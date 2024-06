Il Cosenza riparte dalla coppia Ursino-Delvecchio. Nodo Viali: tecnico in partenza?

COSENZA – Dove eravamo rimasti? Ripartiamo da li. Anzi no. Ricominciamo da capo. Sembra essere questa la situazione del Cosenza, che sembrava dover ripartire dalla coppia Gemmi-Viali, ma che, probabilmente, ripartirà da altri nomi.

Una coppia, in realtà, sembra essere già definita e pronta a costruire il nuovo Cosenza, ma non si tratta di direttore sportivo ed allenatore, nè di Gemmi, nè di Viali. La nuova coppia, scelta dal presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio è quella composta da Beppe Ursino, nel ruolo di direttore generale, e Gennaro Delvecchio come direttore sportivo. La scelta del dirigente ex Crotone era nell’aria già da tempo; già in passato, secondo indiscrezioni di mercato, c’erano stati contatti che, però, non avevano portato a nulla di concreto. La figura del giocatore ex Lecce e Sampdoria risponde a quella ricercata, ovvero un giovane direttore sportivo con prospettive di grande crescita.

La domanda che ci si pone ora riguarda la permanenza dell’allenatore. Sulla panchina rossoblù resterà William Viali? Probabilmente no. Potrebbe, infatti, ripetersi quanto accaduto lo scorso anno con la partenza del tecnico quando in molti pensavano ad una riconferma. Lo scorso anno le sirene ascolane ammaliarono Viali. Questa volta a convincere il tecnico a lasciare Cosenza potrebbe essere la mancata riconferma di Gemmi. Secondo indiscrezioni l’allenatore protagonista delle ultime due salvezze cosentine non andrebbe a ricomporre la coppia con Gemmi, accasato all’Empoli, ma si sposterebbe a pochi chilometri di distanza ovvero a Pisa.

A breve, comunque, dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della coppia Ursino-Del Vecchio; successivamente si penserà al “nuovo” allenatore. Una conferma, però, dovrebbe esserci ed è quella relativa al riscatto di Gennaro Tutino. In settimana la società cosentina incontrerà il Parma per rilevare definitivamente il giocatore. La nuova dirigenza deciderà se ripartire da Tutino o se finanziare la campagna acquisti partendo dalla cessione del numero nove.