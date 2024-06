COSENZA – Dopo l’addio di Gemmi finito ad Empoli e il rischio anche di perdere l’allenatore William Viali, in casa Cosenza il Presidente Guarascio ha dato una decisa accelerata alla situazione, virando in modo deciso su due figure. La prima, nonostante le smentite degli ultimi giorni, è Beppe Ursino (ex direttore sportivo del Crotone con cui ha lavorato per oltre un ventennio) che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale. Al suo fianco opererà una figura giovane: Gennaro Delvecchio, ex responsabile del settore giovanile del Lecce che sarà il nuovo direttore sportivo.

L’ex centrocampista di Sampdoria e Catania ha lavorato al fianco di Sogliano al Verona. Le firme sono attese per l’inizio della settimana. Poi ci sarà da mettersi subito al lavoro per sciogliere la complicata matassa dei rinnovi, quella dell’allestimento di una squadra competitiva e, soprattutto il riscatto di Gennaro Tutino, indipendentemente se l’attaccante napoletano resterà a Cosenza o, come ha lasciato intendere, andrà a giocare in Serie A.