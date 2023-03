Cosenza da favola. Gioca una partita perfetta e batte al 95′ il Frosinone capolista

FROSINONE – Dopo un girone e mezzo il Cosenza torna ad assaporare il gusto del successo lontano dal Marulla. E lo fa andando a vincere addirittura in casa della capolista Frosinone, al termine di un match perfetto, giocato con grinta abnegazione e anche intelligenza tattica al cospetto di un Frosinone imbavagliato e che mai ha dato davvero l’impressione di poter vincere fatta eccezione per l’avvioo di gara. Di contro le migliori occasioni le crea proprio il Cosenza (annullato anche un goal a Nasti per fuorigioco) che soffre solo quando Moro scheggia la traversa a inizio primo tempo.

È ancora una volta Bresciani il match winner. Dopo la Spal il centrocampista del Milan (letteralmente rinato nelle ultime partite) si ripete trovando la sua terza rete stagionale scaraventando nell’angolino un sinistro bellissimo al minuto 95′ che fa esplodere i 1000 tifosi arrivati da Cosenza. Tre punti di platino per continuare a rincorrere una salvezza che adesso non è più un miraggio.

Subito Frosinone, traversa scheggiata da Moro

Scelte obbligate per Viali che deve fare a meno degli squalificati Rispoli, Rigione e Marras. Sull’ot di destro c’è Martino, mentre D’Urso agisce alle spalle della coppia formata da Zilli e Nasti. Pronti via e Frosinone come da copione a prendere in mano le redini del gioco con i rossoblu chiusi e pronti a colpire in contropiede. Al 11′ cross rasoterra di caso dalla destra per l’inserimento di Moro che anticipa Vaisanen e calcia di prima. Pallone che scheggia la parte alta della traversa. Al 16′ il Frosinone effettua il primo (obbligato) cambio, Szyminski accusa un problema fisico ed è costretto ad uscire sostituito da Kalaj. Al 20′ Frosinone ancora al tiro con un destro rasoterra di Boloca bloccato a terra da Micai. Come prevedibile il Cosenza schiacciato nella propria metà capo dal pressing asfissiante dei padroni di casa.

È un ottimo Cosenza. Nel finale occasione per Florenzi

Tanto agonismo in difesa, con i rossoblu che riescono reggere l’urto dei gialloblu che al 32′, al termine di un’azione confusa concludono con Oyono. Tiro deviato da Meroni e bloccato da Micai. Sul finale di primo tempo ecco finalmente anche il Cosenza. Ci prova prima Meroni con un colpo di testa in tuffo che termina largo. Poi, conclusione dal limite di Florenzi e parata in due tempo di Turati. Il Cosenza allora capisce che il Frosinone può essere colpito e un minuto dopo, su un cross di D’Urso, nuovo pericolo al limite dell’area con lo stesso Florenzi che perde l’attimo e si fa murare la conclusione. Dopo ben 5′ di recupero si va al riposo sullo zero a zero con un Cosenza avvero ottimo, compatto e determinato.

Nasti insacca, ma il goal è annullato per fuorigioco

La ripresa si apre con un doppio cambio ordinato da Grosso e certamente non contento per il Frosinone visto nel primo tempo. Per il Cosenza nessun cambio e difesa subito sotto pressione per il forcing dei padroni di casa che provano anche con una conclusione dell’ex Baez: conclusione bloccata senza difficoltà da Micai. I rossoblu serrano i ranghi provando ad alzare il baricentro. Al 59′ Nasti insacca con un bellissimo sinistro a giro, ma l’esultanza dell’attaccante del Cosenza resta strozzata in gola per la posizione di fuorigioco dello stesso Nasti sul servizio di Brescianini.

Bresciani goal al 95′, il Cosenza vince una gara pazzesca

Al 63′ Viali rinforza il centrocampo inserendo Kornvig per D’Urso mentre Finotto prende il posto di Zilli. La partita entra nel vivo con una doppia occasione, una per parte. Insigne spara fuori con una conclusione schiacciata, Brescianini, in transizione, impegna Turati a terra con un sinistro dal limite. Al 73′ altra chances per il Cosenza con il destro sul primo palo di Finotto deviato in angolo da Turati. Il risultato della gara resta davvero appeso anche per i rossoblu le loro occasioni le costruiscono. Al 76′ uscita a vuoto di Turati e pallone che rimbalza sulla testa di Finotto che per poco non trova il gollonzo della giornata. Gli ultimi minuti sono tirati ma il Cosenza regge bene ed anzi ha ancora un’occasione in contropiede con Delic chiuso sul più bello proprio da un provvidenziale intervento di Kalaj. Quando il match sembra incanalato sullo zero a zero, Bresciani trova un sinistro al bacio proprio al 95′. Una rete che fa esplodere i tifosi del Cosenza per un successo di platino.

—————————————————————————————-——-——-——-——-

FROSINONE CALCIO (4-3-3): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski (16′ Kalaj), Cotali (46′ Frabotta 75′ Monterisi); Garritano (46′ Insigne), Boloca, Gelli; Baez (60′ Milattieri), Moro, Caso

Panchina: Loria, Kalaj, Monterisi, Ravanelli, Sampirisi, Frabotta, Oliveri, Bidaoui, Insigne, Mulattieri, Bocic, Borrelli

Allenatore: Fabio Grosso COSENZA CALCIO (4-3-1-2): Micai; Martino (72′ Venturi), Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Brescianini, Voca (92′ Calò), Florenzi; D’Urso (63′ Kornvig); Nasti (72′ Delic), Zilli (63′ Finotto)

Panchina: Lai, Marson, Salihamidzic, Venturi, La Vardera, Prestianni, Kornvig, Calò, Cortinovis, Agostinelli, Finotto, Delic

Allenatore: William Viali Arbitro: Signor Niccolò Baroni di Firenze

Assistenti: Signori Francesco Fiore di Barletta e Claudio Gualtieri di Asti

IV Uomo: Signor Domenico Mirabella di Napoli

SALA VAR: Signori Daniele Paterna di Teramo e Pasquale De Meo di Foggia Ammoniti: Lucioni (F), Nasti (C), Kalaj (F), Brescianini (C), Frabotta (F), Voca (C)

Espulsi: Angoli: 4-3

Recupero: 4′ p.t. – 5′ s.t Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Frosinone con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno dello Stirpe in ottime condizioni. Presenti poco più di 13mila spettatori compresi i circa 1.000 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti. Foto Cosenza Sudtirol a cura di Francesco Donato