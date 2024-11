Charlys al 96′ fa volare un Cosenza mai domo. Brescia battuto 3 a 2 dopo una gara pazza

- Advertisement -

BRESCIA – Un grandissimo Cosenza batte 3 a 2 il Brescia grazie al goal vittoria al 96′ di Charlys, e porta a casa un successo di platino al termine di una gara pazza che i rossoblu avevano in pugno, dopo aver chiuso avanti di due reti il primo tempo, e poi costretti all’ennesimo pareggio dopo la rimonta del Brescia che con l’inzuccata di Bianchi al 90′ aveva trovato la rete del 2 a 2. Ed invece, i rossoblu, nei minuti di recupero, si buttano in avanti e trovano il goal vittoria con il destro al volo di Charlys a un soffio dalla fine che fa esplodere la panchina.

Gran primo tempo del Cosenza che non solo viene chiuso con due goal di vantaggio, ma vede soprattutto tornare al goal i due attaccanti: Zilli (preferito a Fumagalli) che non segnava con la maglia rossoblu da due stagioni e Mazzocchi che si sblocca trasformando un calcio di rigore nel finale. Già dai primi minuti di gara si vede in campo un’ottima squadra: pressing alto, gioco veloce sulle fasce, squadra ordinata e diversi tentativi verso la porta di Lezzerini. Il primo a provarci è Charlys con un destro alto al 15′. La replica del Brescia è nella girata di testa di Olzer che non inquadra la porta. Kouan spedice in curva con un destro dai 25′ metri mentre la migliore occasione capita sui piedi di Mazzocchi che riceve palla e dal limite cerca il destro a giro ma senza inquadrare la porta. Un minuto dopo affondo di Ciervo sulla destra e cross bloccato da Lezzerini che agguanta la sfera prima dell’intervento di Zilli.

Il Cosenza ci crede ma la 26′ rischia di prendere goal su un contropiede del Brescia nato da un erroraccio di Ciervo. Borrelli verticalizza per Olzer che entra in area ma per fortuna del Cosenza non calcia subito. Dopo un dribbling la conclusione è murata da una miracolosa chiusura di Dalle Mura. Scampato il pericolo il Cosenza torna a farsi vedere in avanti e al 34′ trova il meritato goal del vantaggio. Florenzi lavora un pallone in area e crossa al centro per Zilli che in girata insacca nell’angolo. Il Brescia è tutto nel colpo di testa di Juric centrale respinto da Micai al 42′. Tre minuti dopo il Cosenza trova il goal del raddoppio: Vereth interviene in ritardo su Ricciardi, calcio di rigore netto che si incarica di battere Mazzocchi che spiazza Lezzerini e permette ai rossoblu di chiudere con ben due goal di vantaggio la prima frazione, cosa rara da queste parti.

Nella ripresa Cosenza che ha subito l’occasione per calare il tris. Grande giocata di Florenzi sulla destra che serve in area Mazzocchi: controllo di destro e girata di sinistro che trova la grandissima risposta di Lezzerini. Al 50′ Alvini perde Zilli che si fa male candendo male su una gamba dopo un contrasto. Dentro non un attaccante ma Kourfalidis. Il Brescia prova ad attaccare con maggiore convinzione ma il Cosenza chiude tutti gli spazi costringendo le rondinelle ad affidarsi spesso ai lanci lunghi. Marano, che aveva già inserito a inizio primi tempo Bjanrnason butta nella mischia anche Bianchi e Nuamah. Alvini risponde mettendo nuova benzina sulle corsie laterali con gli ingressi in campo di Cimino per Ricciardi e di Ricci per uno stremato Ciervo.

Il Brescia si scopre e il Cosenza prova a colpire in contropiede, ma Florenzi si divora per due volte il tris. La prima sparando in curva un pallone d’oro a tu per tu con Lezzerini. La seconda due minuti dopo non controllando un assist di Mazzocchi. E per la legge del calcio, goal sbagliato goal subito. Errore in difesa con Venturi che lascia inserire centralmente Bjarnason che supera Micai con un tocco morbido che al minuto 76′ riapre una gara che sembrava in naftalina. Alvini butta nella mischia anche Mauri e Martino mentre Micai mura la conclusione di Borrelli ma al 90′ non può nulla sul colpo di testa di Bianchi (dimenticato in area), che incorna un cross perfetto di Bjarnason. Un goal che spezza i sogni di vittoria del Cosenza ma che incredibilmente nel finale si ributta in avanti e dopo un’incursione di Ricci, al 95′ trova il goal vittoria con Charlys con un destro in area che fa godere i rossoblu.

BRESCIA CALCIO (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli (86′ Moncini), Verreth, Baseggio (60′ Nuamah); Olzer (46′ Bjarnason); Juric (60′ Bianchi), Borrelli

Panchina: Paghera, Calvani, Bjarnason, Bianchi, Moncini, Buhagiar, Nuamah, Galazzi, Papetti

Allenatore: Rolando Maran

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Venturi (81′ Martino), Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (64′ Cimino), Charlys, Kouan, Ciervo (64′ Ricci); Florenzi (81′ Mauri); Zilli (50′ Kourfalidis), Mazzocchi

Panchina: Vettorel, Martino, Camporese, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Rizzo Pinna, Mauri, Ricci, Strizzolo, Kourfalidis, Hristov

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Alberto Santoro di Messina

Assistenti: Signori Marco Trincheri di Milano e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna

IV Uomo: Signora Alice Gasperotti di Rovereto

SALA VAR: Var signor Antonio Di Martino di Teramo, AVAR signor Salvatore Longo di Paola

Ammoniti: Adorni (B), Besaggio (B), Olzer (B), Florenzi (C), Corrado (B), Venturi (C), Jallow (B), Caporale (C), Borrelli (B)

Espulsi:

Angoli: 6-0

Recupero: 3′ p.t. –

Note: Pomeriggio soleggiato ma fresco a Brescia con una temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Rigamonti in buone condizioni. Presenti poco più di 10mila spettatori, compresi una cinquantina di tifosi del Cosenza nel settore ospiti. Divieto di trasferta per tutti i residenti in provincia di Cosenza