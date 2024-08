COSENZA – È mancato solo il goal ad una gara bella e vivace, tra due squadre che hanno corso, lottato e provato a vincere fino al 90′, anche se è il Cosenza a recriminare maggiormente per un finale di gara tutto all’attacco e le occasioni avute da Rizzo Pinna (bravo Sarr a deviare in angolo la sua conclusione) dal destro di Kouan (miracolosa la deviazione di Mateju), ma soprattutto con Sankoh, che ha sparato in curva il pallone della vittoria al minuto 90′, quando lo Spezia sembrava non averne più.

Nel primo tempo era stato invece Caporale a spedire alto un pallone facile facile per la disperazione del Marulla. Dall’altra parte Micai bravo sulle conclusioni di Elia ed Esposito, mentre la traversa salva i rossoblu sul rinvio sbilenco di Fumagalli. Finisce 0 a 0 co i rossoblu che salgono a quota 4 in classifica e si preparano alla trasferta di Palermo prevista per domenica sera.

La cronaca di Cosenza Spezia

Pronti via e dopo 10 minuti in cui le due squadre si fronteggiano a centrocampo, un brivido per i tifosi del Cosenza quando il signor Di Marco fischia un calcio di rigore con un contrasto tra D’Orazio e Elia. Ma il fallo è fuori area e il Var rettifica la decisione del direttore di gara. Punizione battuta da Esposito che impegna Micai che devia in tuffo. Lo Spezia sembra più in palla dei rossoblu, che soffrono qualcosina soprattutto sulla corsia difensiva di destra dove Venturi viene spesso saltato da Aurelio.

Fumagalli impegna Sarr e Caporale si divora il vantaggio

A metà primo tempo però il Cosenza si desta e inizia a impensierire la retroguardia ligure creando anche una colossale occasione. Prima al 28′ l’incursione di D’Orazio che però si perde al momento della conclusione. Al 30′ la sventola di di Tommaso Fumagalli dal limite deviata da Sarr ma soprattutto l’occasionissima sui piedi di Caporale che dopo una tiro di Kouan deviato, si trova il pallone a pochi metri dalla porta ma spara incredibilmente alto sulla traversa.

Traversa dello Spezia. Il primo tempo finisce senza reti

Lo Spezia replica al 35′ e lo fa colpendo una traversa clamorosa dopo un rinvio sbilenco di Fumagalli che per poco non insaccava nella sua porta. I ritmi restano alti e la partita gradevole con continui capovolgimenti di fronte. Al 45′ si rivede il Cosenza in attacco con la conclusione dai 30 metri di Charlys che non inquadra la porta. È l’ultima occasione di un vivace primo tempo che si conclude senza reti.

Micai devia l’inzuccata di Soleri, Kouan a un passo dal goal

La ripresa si apre senza nessun cambio, con gli stessi 22 del primo tempo e le due squadre nuovamente a battagliare da una parte all’altra del campo anche se nei primi 10′ minuti succede poco. Al 60′ i primi due cambi del Cosenza con l’ingresso di Ricciardi al posto di D’Orazio e l’esordio di Sankoh che prende il posto di Mazzocchi. Due minuti dopo Micai deve smanacciare un colpo di testa di Soleri bravo a inserirsi a seguito di un angolo battuto dalla destra. Il Cosenza sembra in affanno con gli ospiti decisamente più pericolosi e propositivi. Ma al 68′ il Cosenza ha una grande occasione con Kouan che calcia a botta sicura dal cuore dell’area ma trova l’incredibile deviare di Mateju che salva lo Spezia.

Rizzo Pizza due volte vicino al goal. Sankoh che errore!

Il Cosenza di crede e al minuto 76′, il neo entrato Rizzo Pinna, impegna Sarr con una sventola dal limite che il portiere vola a deviare in angolo. Ci prova anche Ricciardi al termine di un’azione tambureggiante, ma la sua conclusione è deviata in angolo dalla gamba di Bertola. Al minuto 88′ destro a giro su punizione di Rizzo Pinna e palla fuori di un nulla. Al 90′ Sankoh si divora il vantaggio sparando in curva un pallone d’oro messo in mezzo da Ricciardo. Finisce 0 a 0 tra gli applausi del Marulla che ha comunque apprezzato la voglia di vincere dei rossoblu.

Fotogallery di Cosenza Spezia a cura di Francesco Donato

—————————————————————————————–

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Micai; Venturi, Camporese, Caporale; Ciervo, Charlys, Florenzi (69′ Jose Mauri), D’Orazio (60′ Ricciardi); Kouan (69′ Rizzo Pinna); Fumagalli (87′ Zilli), Mazzocchi (60′ Sankoh)

Panchina: Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, Sankoh, Delle Mura, Ricciardi, Rizzo Pinna, Zilli, Jose Mauri, Kourfalidis, Hristov

Allenatore: Massimiliano Alvini

SPEZIA CALCIO (3-5-2): Sarr; Mateju, Wiśniewski, Bertola; Elia, S. Esposito, Nagy (70′ Bandinelli), Cassata (80′ Candelari), Aurelio; Soleri (70′ Esposito), Di Serio (80′ Falcinelli)

Panchina: Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Esposito, Falcinelli, Reca, Bandinelli, Vignali, Candelari, Benvenuto, Hristov, Giogeschi

Allenatore: Luca D’Angelo

Arbitro: Signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino

Assistenti: Signor Paolo Laudato di Taranto e signor Andrea Niedda di Ozieri

IV Uomo: Signor Domenico Castellone di Napoli

SALA VAR: VAR Signor Gianluca Manganiello di Pnerolo, AVAR signor Giampiero Miele di Nola

Ammoniti: D’Orazio (C), Mateju (S), Charlys (C), Cassata (S)

Espulsi:

Angoli: 5-6

Recupero: 2′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata estiva ma gradevole a Cosenza, con una temperatura di circa 23 gradi. Terreno del Marulla non in perfette condizioni. Presenti poco più di 8mila spettatori compresi 53 tifosi dello Spezia sistemati nel settore ospiti. Premia del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’ex tecnico Sven Goran Eriksson, morto pochi giorni fa.