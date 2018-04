Comune o Comiscuo?!…

Le vicende, sempre poco chiare e trasparenti, riguardanti l’intero Consiglio comunale di Cosenza, come un buon uovo di Pasqua cela sorprese per tutti i gusti… dai più piccoli ai più grandi.

Più che un Comune ci sembra un “Comiscuo”, termine appena coniato per dare senso e più sostanza alla parola “comune” e alla parola “promiscuo”.

Palazzo dei Bruzi non ospita Maggioranza o Minoranza… Non amministratori e opposizione… bensì un tutt’ uno… all’insegna del “volemose bene”… tanto bene che nascono anche amori politicamente trasversali. Sull’Amore nulla da eccepire… sull’operato politico tanto…

Le vicende non dico oscure, appaiono almeno poco chiare… Cosenza è un esempio di responsabilità politica, di ampio consenso politico dove maggioranza e opposizione (quale?) lavorano proficuamente insieme… senza alcun fastidio… vanno a cena insieme… si cambiamo i regali di Natale… e giocano tutti insieme a Trivial Prusuit!…

A Cosenza tutto é possibile… mapropriotutto.it!!!!!…

Disco “popopooooooò” con Zabatta e la sua Crew… chi meglio di loro può cantare Cosenza e i cosentini…