COSENZA – La truffa che ha interessato i cittadini di Bocchigliero ammonta a circa 4 milioni di euro. Risparmi di una vita finiti nelle mani due presunti consulenti finanziari, uno dei quali di Cosenza. La promessa era di un guadagno sicuro, del 5%. In questa trappola sono finiti tantissimi cittadini, soprattutto anziani. La vicenda portata alla luce dalle telecamere di Canale 5, ha fatto emergere la drammaticità della situazione in cui si sono venuti a trovare tantissimi risparmiatori, da quasi 10 anni.

Secondo quanto ricostruito, a Bocchigliero, i due addetti ad uno sportello collegato ad una banca, si sono messi in proprio e si sono guadagnati la fiducia di molti cittadini, e allo stesso tempo il loro denaro. Somme affidate ai due, molto spesso in contanti e quindi difficilmente rintracciabile, dietro la promessa di un utile nel tempo, di un guadagno per aiutare i figli o per una vecchiaia tranquilla. Fino a quando qualcuno ha richiesto indietro il denaro. La risposta sarebbe stata in primis quella di “avere pazienza, i soldi ci sono“, ma poi in realtà, si è scoperto che i soldi sarebbero spariti. Sul caso che ha interessato decine di risparmiatori, indagano i carabinieri.

La finanza indaga: comunità scossa

Intanto, le vittime della truffa, accompagnati dai loro legali, sono stati interrogati dalla Guardia di Finanza nella caserma dei carabinieri: Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire tutte le varie. A condurre le indagini i Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Su quanto accaduto, con l’eco mediatica (la vicenda è finita su Canale 5) è intervento anche il primo cittadino: «spero che le indagini possano portare a capire realmente cos’è successo e che fine abbiano fatto i soldi. Come ente possiamo fare ben poco. Se la truffa dovesse essere confermata, cercheremo di andare incontro a queste persone agevolandole sui tributi».

Altra truffa a San Giovanni in Fiore: protagonista un gioielliere

Nelle scorse ore invece, un altro caso di truffa ha visto protagonista un gioielliere di San Giovanni in Fiore che si sarebbe spacciato per imprenditore finanziario truffando decine di professionisti cosentini per circa 700mila euro. Le vittime sarebbero state convinte anche in questo caso ad investire. Soldi che dovevano finire in una fantomatica ‘banca dell’oro’ a Botricello che però, non esiste. In questo caso indaga la Guardia di finanza dopo la denuncia presentata da un professionista. Il gioielliere avrebbe intascato ingenti somme di denaro, ed è indagato per truffa e abusivismo finanziario.