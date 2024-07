Bocchigliero, il sindaco Benevento promette: «costruiremo distributore carburanti e piattaforma elisoccorso»

BOCCHIGLIERO (CS) – Alfonso Benevento è il sindaco, al suo secondo mando, eletto con la lista civica L’aurora nell’ultima tornata elettorale a Bocchigliero, comune della provincia di Cosenza che conta 1.100 abitanti, situato nella Sila Grande. Intervistato per la nostra rubrica ‘Sindaci e territori: oltre la propaganda’, Benevento ci espone gli obiettivi del prossimo quinquennio precisando che l’obiettivo principale rimane quello di “mettere in atto i progetti programmati nel primo quinquennio, implementando i servizi essenziali che, come sappiamo tutti, stentano ad essere garantiti a in queste zone montane a causa di risorse ridotte al lumicino e risicate, facendoci carico di diverse cose che non spettano all’Ente”.

“Costruiremo un distribuitore di carburanti per combattere l’isolamento”

Realizzare un impianto di distribuzioni carburanti è sicuramente il primo step da perseguire, ci spiega il sindaco, e uno dei principi sul quale si è basata la campagna elettorale. “Nel 2012 abbiamo perso un impianto di distribuzione carburanti. Nella rimodulazione del piano regionale addirittura, nelle aree montane e in tutti i paesi limitrofi, l’impianto di distribuzione carburanti è stato pure tolto e questi territori sono stati abbandonati. Il problema è che si parla di turismo ma io vorrei capire come fa il turista se viene a Bocchigliero, Campana o Longobucco? Insieme alla valigia – chiosa il sindaco – dovrebbe portarsi anche una tanica di benzina“. Sulla scorta di questo abbiamo implementato un progetto che partirà nei prossimi mesi per la realizzazione di una stazione di benzina gestita dal Comune. Attendiamo l’autorizzazione dei vigili del fuoco ma, sicuramente, la gara per l’esecuzione dei lavori la indiremo sicuramente in autunno“.

Una problematica che tocca anche un aspetto sociale: se un cittadino scende a Rossano per fare benzina, sulla statale 106 a Mirto Crosia o addirittura andare a Camigliattelo – perché solo in questi posti può fare benzina – unisce l’utile al dilettevole, recandosi nei negozi del territorio e togliendo risorse e indotto economico a Bocchigliero. L’economia circolante qui non c’è se chi ci abita si reca all’esterno per sopperire alla mancanza di servizi”.

“Cerchiamo di migliorare la viabilità”

Una delle più grandi sfide in un’area montana come Bocchigliero è quello di “migliorare la viabilità. Noi vorremmo ricongiungerci – e abbiamo già iniziato i lavori con un primo lotto – alla strada che stanno ricostruendo a Longobucco in quanto siamo limitrofi a questo Comune. Stiamo lavorando sul primo lotto, una piccola strada interpoderale di tre chilometri, per riportarla a una strada percorribile, in termini di norma, e ricongiungerci alla strada Sila-mare di Longobucco. Sono dieci chilometri totali – sei nel nostro Comune e tre in quelli di Longobucco – e sono partiti i lavori per i primi tre chilometri. Nel 2025 siamo in graduatoria per il secondo lotto e stiamo concertando sia con la Regione sia con il Comune di Longobucco i tre chilometri di competenza loro, perché per noi sarebbe uno sbocco migliore per raggiungere il mare.

Sanità, il progetto di una piattaforma per l’elissoccorso

Nell’ambito della sanità, prosegue ancora il sindaco, abbiamo ottenuto tramite la SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne – un finanziamento di 176 mila euro per quanto riguarda la realizzazione di una piattaforma elisoccorso al fine di abbattere i tempi di percorrenza in quanto siamo distanti 80 chilometri da Cosenza, 50 chilometri da Rossano e 40 chilometri da Cariati. Un progetto – promette il sindaco – che verrà realizzato nel 2025 perché abbiamo già gli stanziamenti e da qui a breve daremo l’incarico per la progettazione esecutiva e le verifiche del caso. Settimana scorsa abbiamo fatto un incontro in Regione per far rientrare il progetto, insieme all’Asp di Cosenza, nel piano delle piattaforme di elisoccorso. Questo è un terzo punto sul quale speriamo di agire velocemente.

Istruzione e progetti dal PNRR e PSR Calabria

Uno stanziamento di 2 milioni e 600 mila euro dal PNRR abbraccia invece diverse tematiche e realtà, dal sociale alle infrastrutture. Abbiamo un milione già approvato sulla palestra mentre sul sociale abbiamo già realizzato delle villette in esecuzione. Sulla parte della digitalizzazione abbiamo già 100mila euro e stiamo già investendo per implementare i servizi negli uffici. Lavoriamo molto con il PSR Calabria per quanto riguarda le infrastutture e le nostre stradine interpoderali. A fine mese inizieremo ad asfaltare alcune strade extraurbane per far sì che chi abita nella nostra comunità viva con i migliori servizi possibili. Qui manteniamo le scuole grazie al progetto SPRAR, avviato già da diversi anni da questa amministrazione, che permette un’integrazione a 360 gradi grazie anche alla popolazione, con bambini che provengono da situazioni disagiate, puntando ai nuclei monofamiliari. Tutto ciò ci permettere di garantire la sopravvivenza delle scuole.