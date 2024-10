Tragico incidente sulla Statale 283 delle Terme Luigiaine: la vittima è un 48enne, ferite due donne

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – È un 48enne la vittima del terribile incidente avvenuto questa mattina lungo la Statale 283 delle “Terme Luigiane” nel territorio di San Marco Argentano. Uno scontro frontale violentissimo, che ha provocato la morte dell’uomo, L. F. originario di Corigliano, che si trovava alla guida di una Fiat Panda arancione (con a bordo anche una donna) e viaggiava in direzione direzione Fagnano.

L’altra auto coinvolta nell’incidente è una Opel Corsa, condotta da una donna che viaggiava invece in direzione San Marco Argentano. Entrambe sono rimaste gravemente ferite con politraumi a seguito del violentissimo impatto. In particolare una delle due versa in condizioni critiche all’Annunziata di Cosenza dove è arrivata con l’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze del 118 e l’elisoccorso atterrato sulla Statale rimasta chiusa in entrambe le direzione per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto ha operato anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, per la messa in sicurezza del sito e delle vetture mentre i carabinieri della locale compagnia, i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente, si sono occupati dei rilievi. Si attende sul posto il magistrato e il medico legale.