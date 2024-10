SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Un tragico incidente stradale, avvenuto nel Comune di San Marco Argentano, lungo la Statale 283 delle “Terme Luigiane”, ha provocato la morte di una persona e due feriti, di cui uno in gravi condizioni trasportato a Cosenza in elisoccorso. Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Panda ed una Peugeot, si sono scontrate frontalmente nei pressi di Contrada Cappasanta, all’altezza del Bivio per San Marco argentano.

La vittima è deceduta sul colpo mentre i due feriti sono stati soccorsi dal personale del 118. Sul posto stanno operando anche i vigili del fuoco mentre i carabinieri si stanno occupando della dinamica e di tutti i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti