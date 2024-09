Spezzano della Sila, iniziati i festeggiamenti del compatrono San Francesco da Paola

SPEZZANO DELLA SILA – Con i fuochi di artificio, i tradizionali tamburi la messa celebrata nel Santuario dal parroco don Michele Buccieri, sono iniziati i festeggiamenti solenni del compatrono di Spezzano della Sila, San Francesco da Paola. Festeggiamenti che iniziano ogni venerdì prima del novenario. Un evento religioso, quello dei festeggiamenti solenni, che a Spezzano della Sila richiama migliaia di fedeli provenienti anche dal resto della regione. I festeggiamenti proseguiranno fino a lunedì 16 settembre, giorno in cui si terrà il gran concerto bandistico e la tradizionale processione per le vie del paese. Mentre, saranno due i concerti che si terranno nel corso della settimana, venerdì 13 settembre, Manuela Villa salirà sul palco per celebrare il 40mo anniversario del Monumento di San Francesco di Paola. Il giorno successivo, sabato 14 settembre, sarà la volta di Enrico Ruggeri.

- Pubblicità Sky-