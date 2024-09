San Lorenzo del Vallo piange per la morte di Giuseppe Pio Cristiano «ragazzo esemplare»

SAN LORENZO DEL VALLE (CS) – Dolore e tristezza. Una comunità in lacrime per la morte del giovane Giuseppe Pio Cristiano. “Giuseppe, conosciuto e ben voluto da tutti. Ragazzo esemplare con una vita davanti, spazzata via troppo in fretta, violentemente. Lacrime e sgomento. Il Sindaco e tutta la comunità si stringono al dolore che ha colpito la famiglia. Sarai uno dei fiori più belli nel prato del paradiso“. È quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Lorenzo del Vallo. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore di amici e conoscenti. Il 22enne lascia due genitori distrutti dal dolore ed una sorella.

Giuseppe era rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio sulla statale 106 nei pressi dell’uscita nord Trebisacce. È morto a distanza di qualche ora dal ricovero nell’ospedale di Cosenza dove era stato trasportato in gravissime condizioni con l’elisoccorso. Il giovane viaggiava a bordo di una Citroen che, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio si sarebbe scontrato frontalmente con con un Mercedes Vito 9 posti.

Fabio Pugliese: “la Calabria perde una dei suoi figli migliori”

“Giuseppe Pio nelle prime ore del giorno ha finito di lottare ed è deceduto. Lascia due genitori ed una sorella distrutti dal dolore, una comunità, quella di San Lorenzo del Vallo, incredula ed affranta e molti, moltissimi amici tristi ed in lacrime per la perdita di un ragazzo esemplare, ben voluto e stimato”. La Calabria perde uno dei suoi figli migliori. L’ennesimo quest’anno! Chissà se la sua morte potrà far risvegliare le coscienze di chi può e deve costruire una strada moderna e sicura a 4 corsie con spartitraffico centrale cancellando la vergona della “strada della morte” in Calabria, la più grande strage di Stato della storia della Repubblica Italiana… Serve subito un Ponte: non quello sullo stretto, ma quello tra chi Governa e la propria coscienza!”