Mormanno, il progetto sul Cineteatro comunale primo in graduatoria nel Sud Italia

MORMANNO (CS) – «Portiamo a casa ancora un nuovo risultato che va nell’interesse collettivo e che ci permette di riqualificare e ammodernare un patrimonio che è della comunità, ovvero il cineteatro comunale». Questo il commento del sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, dopo aver appreso la notizia che il progetto di adeguamento energetico del Cineteatro comunale è risultato primo in graduatoria in tutto il Sud Italia aggiudicandosi un finanziamento di 250mila euro.

«Una notizia che ci inorgoglisce – ha commentato ancora Pappaterra – non solo per la dotazione economica ma per il risultato che ci colloca al primo posto tra i progetti del Sud, qualificando la nostra capacità di intercettare risorse e immaginare sviluppo che viene riconosciuto valido da chi valuta le decine di domande che arrivano all’esame delle commissioni nazionali». La dote finanziaria di questo progetto fa parte della linea del PNRR del Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali – Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”.

Si punterà cosi a migliorare l’efficienza energetica del cineteatro comunale, promuovendo la eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici che riguardano le sale teatrali e cinematografiche nelle regioni del Mezzogiorno.

«Con questo finanziamento – ha concluso il sindaco di Mormanno – il nostro presidio culturale di eccellenza avrà un nuovo volto e diventerà moderno ed efficiente anche dal punto di vista energetico, incontrando la volontà di questa amministrazione che sta puntando molto sulla sostenibilità di ogni struttura comunale, valorizzando l’aspetto green della funzionalità di ogni attività. Guardiamo avanti – ha chiosato – con nuova energia ed entusiasmo sapendo che possiamo continuare a fare bene e tanto altro ancora nell’interesse generale di Mormanno e dei cittadini che vi abitano».