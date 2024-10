Luca Serrago: lo “stilista della bellezza”. Così le sue acconciature valorizzano il volto delle spose

BISIGNANO (CS) – Luca Serrago rappresenta l’eccellenza nel mondo delle acconciature per spose. Un giovanissimo professionista capace di valorizzare ogni desiderio in realtà. Grazie alla sua dedizione, alla creatività e alla capacità di rendere ogni sposa ancora più bella nel giorno più importante della loro vita. Un hair stylist che valorizza l’unicità di ogni sposa. «Quando si tratta di celebrare un giorno importante come quello del matrimonio, ogni dettaglio deve essere più che perfetto – spiega Luca – e l’acconciatura della sposa non fa eccezione». La sua carriera straordinaria rappresenta una combinazione unica di intuizione artistica, passione per l’estetica e visione innovativa che ha trasformato la percezione dell’hair styling nel mondo della moda. Luca Serrago Parrucchieri opera con successo nel suo salone di contrada Arena a Bisignano dove arrivano spose da Cosenza, dall’hinterland e da diverse zone della provincia cosentina.

In questo contesto, Luca si distingue come un punto di riferimento per le spose che cercano un look che sia non solo elegante, ma capace di raccontare la personalità e i sogni di chi lo mostra sublimando la bellezza naturale con uno stile raffinato e personalizzato. La sua continua ricerca di innovazione e la sua capacità di anticipare le tendenze lo rendono una figura di riferimento: «La mia filosofia si basa sul fatto che l’acconciatura non deve essere solo un accessorio, ma un elemento chiave per mettere in risalto l’essenza della donna che sta per dire “sì”».

L’acconciatura di Luca Serrago e l’essenza della sposa

Ogni volto, ogni capigliatura, ogni caratteristica è diversa, ed è su questa unicità che Luca Serrago fa del suo lavoro un’opera d’arte. Le sue creazioni non sono semplici pettinature, ma vere e proprie opere d’arte fatte di dettagli, equilibrio e armonia. Con una combinazione di tecnica impeccabile, creatività e intuizione estetica, Luca riesce a bilanciare forme e volumi, giocando con onde morbide, intrecci raffinati o raccolti strutturati che danno vita a un look senza tempo. Le sue acconciature sanno esaltare i lineamenti del viso, ammorbidendo le angolature o evidenziando i punti di forza. Con un semplice capello raccolto, una cascata di boccoli o una treccia elaborata, è in grado di creare un effetto “wow”, trasformando l’aspetto di ogni sposa in modo naturale ma allo stesso tempo sorprendente.

Stili senza tempo per ogni sposa

Che si tratti di un matrimonio boho-chic all’aperto, una cerimonia classica in chiesa o un matrimonio minimalista in un giardino, Luca Serrago è in grado di adattarsi a ogni richiesta, realizzando acconciature che spaziano dallo stile romantico e vintage a quello moderno e audace. Chignon morbidi e naturali, perfetti per spose che cercano un look delicato e sognante; trecce intrecciate e dettagli floreali per le amanti di uno stile più informale ma sofisticato; e raccolti voluminosi ed eleganti che si abbinano perfettamente agli abiti da sposa principeschi.

E allora chiediamo a Luca quali sono le tendenze più in voga in questo momento per le acconciature da sposa? «Al momento c’è un ritorno al naturale. Le spose spesso scelgono acconciature che esaltano la loro bellezza senza stravolgerla, come morbide onde, chignon spettinati e acconciature semi-raccolte. I fiori freschi e le corone floreali sono molto richiesti, così come gli accessori delicati come spille e perle. Tuttavia, c’è sempre spazio per il glamour con acconciature più strutturate o eleganti, a seconda dello stile dell’abito e della cerimonia».



Quanto tempo prima del matrimonio consiglia di fare una prova acconciatura?

«La prova acconciatura dovrebbe essere fatta circa uno o due mesi prima del matrimonio. Questo dà il tempo di fare eventuali modifiche e, se necessario, di aggiustare il taglio o il colore dei capelli per ottenere il risultato desiderato. È anche un’opportunità per la sposa di vedere come l’acconciatura si abbina al trucco e all’abito, creando un look armonioso».

Qual è la parte più gratificante del tuo lavoro con le spose?

«Vedere la felicità negli occhi della sposa quando si guarda allo specchio e si sente bellissima. Sapere che sto contribuendo a uno dei giorni più importanti della sua vita è impagabile. Ogni sposa ha una visione del giorno del suo matrimonio, e riuscire a interpretarla e renderla realtà è una grande soddisfazione per me».

Ma non è solo l’estetica a guidare il lavoro di Luca. Grande attenzione è posta anche sulla praticità. Le sue acconciature, per quanto raffinate, sono pensate per resistere a una giornata intensa e per mantenersi impeccabili fino alla fine dei festeggiamenti. La professionalità e la passione per il suo lavoro emergono in ogni gesto, rendendo il percorso verso il matrimonio ancora più speciale. Per le spose 2025 sono aperte le prenotazioni. È possibile telefonare al numero 329/9169772 per una consulenza gratuita, visionare il pacchetto sposa ed avere tutte le informazioni del caso.