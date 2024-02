BISIGNANO (CS) – Talento, abilità, tecnica ma anche creatività e soprattutto innovazione. Si chiama Luca Serrago ed è un giovanissimo hair stylist cosentino che sta ottenendo un incredibile successo nelle acconciature delle spose. Lui che aveva aperto il suo salone “Luca Serrago Parrucchieri“ proprio durante la pandemia, scoprendo anche di essere positivo pochi giorni dopo, ha superato tantissime difficoltà, con forza, dedizione è passione. Arrivano nel suo salone di contrada Arena a Bisignano da Cosenza, dall’hinterland e da diverse zone della provincia. «Alcune – ci dice – anche dal Tirreno e dallo Ionio». L’hair stylist è letteralmente il parrucchiere alla moda: una figura a 360 gradi che non solo concentra la propria attenzione sulla chioma, ma considera una serie di elementi per renderla perfetta utilizzando le tecniche più innovative e le ultime tendenze.

Come nasce Luca Serrago Parrucchieri

Luca Serrago Parrucchieri nasce dall’idea di un ragazzo ambizioso che, nonostante la giovane età, ha alle spalle una lunghissima e faticosa esperienza. Luca oggi ha 34 anni ma sin da ragazzino sapeva quale sarebbe stato il suo futuro professionale. Già all’età di 12 anni guardava e imparava dai migliori parrucchieri, facendo anche da assistente. Ha poi seguito vari percorsi accademici, professionali ad ha perfezionato il suo enorme talento. Durante la sua esperienza, divisa tra studio e lavoro, Luca ha conosciuto anche il famoso parrucchiere dei Vip, Federico Fashion style (con il quale tutt’ora collabora). Luca Serrago è iscritto all’accademia Matrix, marchio che contraddistingue da sempre la qualità dei suoi lavori.

Luca Serrago: l’Hair Stylist delle spose e non solo

Si è appassionato sempre più al mondo delle acconciature per la sposa, studiando ogni dettaglio e liberando la propria creatività. Sono iniziate anche le acconciature durante gli eventi e le sfilate di moda, ricevendo apprezzamenti e consensi da colleghi e modelle. La sua specializzazione si è indirizzata verso lo studio della forma del viso e di ogni lineamento in modo da rendere la figura della sposa morbida, armoniosa e mai rigida. « Mi sono appassionato al mondo delle spose – spiega – perché ogni volta è una sfida saper progettare e realizzare l’acconciatura perfetta su una donna che vuole sentirsi la più bella per il suo giorno più importante. Concentro tutte le energie sul viso, sulle sue proporzioni e sulla qualità del capello per cercare di ottenere il risultato migliore e il sorriso più smagliante sulla mia cliente. Quando arrivi ad ottenere quel sorriso vuol dire che la sfida è vinta».

Il suo salone, la sua casa

Qualche anno fa Luca ha deciso di investito nel suo sogno ed oggi è proprietario di una boutique del capello punta di diamante del settore per tutta la provincia. All’interno del suo locale di Bisignano la migliore attrezzatura (moderna e all’avanguardia) e i migliori prodotti, perchè tutto deve essere perfetto. Come detto le spose lo cercano da Bisignano, da Cosenza ma anche da tanti paesi limitrofi, proprio perché cerca di soddisfare le esigenze delle clienti e di rimanere sempre aggiornato su tutte le novità.

Creatività e innovazione nei capelli

E il successo di Luca è proprio quello di aver trasformato il suo mestiere in un’esperienza emozionante e innovativa per tutte le spose che scelgono il suo salone. Luca, con il suo staff, le aiuta a sentirsi sicure, radianti e pronte ad affrontare il giorno più importante della loro vita. Con mano sicura e occhio attento ai dettagli, crea forme, colori e look impeccabili. È un vero e proprio innovatore, anche perchè le possibilità sono praticamente infinite quando si tratta di acconciature femminili. «La scelta dipende spesso dal tipo di capelli, dallo stile della donna, dalla forma del suo viso ma anche dal suo carattere – spiega Luca. I capelli sono il coronamento del suo look, l’elemento che incornicia il suo viso radiante e la sua bellezza con l’abito da sposa».

Look unici e personalizzati

Chignon, treccine, torsioni e nodi intricati, pixie e bob, onde e ricci, ma anche acconciature vintage ispirate agli stili delle epoche passate a quelli con linee nette e forme audaci. D’altronde, il giorno del matrimonio è un momento magico e irripetibile anche per i capelli. Un’occasione in cui ogni dettaglio viene curato con amore e attenzione. Tra tutti gli aspetti da considerare nel giorno del matromonio, l’hair styling occupa un ruolo di primissimo piano. Dai riccioli morbidi e romantici che cadono sulle spalle alle onde, passando per code di cavallo e caschetti. Dalle acconciature classiche e romantiche a quelle più moderne e audaci. Un hair stylist come Luca Serrago sa come valorizzare al meglio ogni tipo di acconciatura, creando immagini uniche e personalizzate.

«Ogni elemento deve riflettere la personalità e lo stile delle donne. E i capelli non fanno eccezione. Dagli chignon eleganti e luminosi, ai fiocchi e agli accessori. Le spose vogliono apparire la versione più naturale di se stesse. Non esistono regole quando si tratta di stile». Luca Serrago ha riscoperto il concetto di acconciatura con le ultime innovazioni e la personalizzazione delle tendenze. Una straordinaria varietà di modi per acconciare le spose (ma non solo) per il loro grande giorno.