La carica dei sindaci uscenti in provincia di Cosenza. In 46, su 65 comuni al voto, tentano la riconferma

COSENZA – Oltre alle elezioni europee e le regionali in Piemonte, sabato e domenica, in tutta Italia, si vota anche per rinnovare 3.715 amministrazioni comunali. In Calabria i comuni al voto sono 135: 19 in provincia di Catanzaro, 65 in provincia di Cosenza, 11 in provincia di Crotone, 13 in quella di Vibo valentia e, infine, 27 in provincia di Reggio Calabria. Sono 3 i comuni sopra i 15mila abitanti che si recheranno alle urne: Montalto Uffugo e Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia unica città capoluogo al voto. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno (dalle ore 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle ore 7 alle 23), in concomitanza con le elezioni europee.

In provincia di Cosenza si ricandidano in 46 su 65

Dei 65 comuni della provincia di Cosenza al voto per le elezioni amministrative 2024, solo in 19 non ci saranno candidati a sindaco attualmente in carica. Sono, infatti, ben 46 i sindaci uscenti a caccia della riconferma, tra gli altri, ci sono Flavio Stasi a Corigliano-Rossano, Francesco Tripicchio ad Acquappesa, Gianpietro Coppola ad Altomonte, Salvatore Magarò a Castiglione Cosentino, Antonella Blandi a Lattarico, Virginia Mariotti a San Marco Argentano, Ugo Vetere a Santa Maria del Cedro e Roberto Ameruso a Tarsia. Si torna al voto in 3 comuni sciolti. A Mendicino per le dimissioni del sindaco Antonio Palermo, ad Amendolara dopo la scomparsa del sindaco Pasquale Aprile, a Trebisacce e Villapiana dopo la sfiducia agli allora sindaci Alex Aurelio e Paolo Montalti.

Ecco tutti i candidati a sindaco nel Cosentino

Acquaformosa Gennaro Capparelli Annalisa Milone Acquappesa Francesco Tripicchio (Uscente) Mauro Avolio Fernando Mancino Alessandria del Carretto Domenico Vuodo (Uscente) Giuseppe Napoli Altomonte Gianpietro Coppola (Uscente) Rossella D’Ambra Amendolara Antonio Calienni Maria Rita Acciardi Aprigliano Alessandro Porco – Presente e futuro Andrea Muto – Insieme si può Bianchi Pasquale Taverna (Uscente) Angelo Francesco Perri Bocchigliero Alfonso Benevento (Uscente) Domenico Aggazio – Buonvicino Angelina Barbiero (Uscente) Fioravante Magurno Caloveto Umberto Mazza (Uscente) Giuseppe De Tommaso Francesco Salatino Castiglione Cosentino Salvatore Magarò (Uscente) Alessandro Greco Cerchiara di Calabria Giuseppe Ramundo Luca Franzese Corigliano-Rossano Flavio Stasi (Uscente) Pasqualina Straface Cervicati Gioberto Filice (Uscente) Civita Gabriele Aronne Vincenza Cerchiara Colosimi Giovanni Lucia (Uscente) Francesco Palermo Cropalati Mariarosa Salvati Domenico Citrea Crosia Massimiliano Morello Maria Teresa Aiello Francesco Russo Diamante Achille Ordine Giuseppe Pascale Marcello Pascale Domanico Gianfranco Segreti Bruno (Uscente) Vittorio Boschelli Figline Vegliaturo Pasquale Filice Firmo Giuseppe Bosco (Uscente) Vittorio Franco Fiumefreddo Bruzio Rosario Barone (Uscente) Paolo Pagnotta Frascineto Angelo Catapano – (Uscente) Raffaella Tamburi Gennaro Rizzo Grimaldi Roberto De Marco (Uscente) Paolo Stilla Laino Borgo Mariangelina Russo (Uscente) Cristina – Donadio Laino Castello Concettina Daniele Giovanni Cosenza Francesco Russo Lappano Angelo Marcello Gaccione (Uscente) Lattarico Antonella Blandi (Uscente) Rosa Ruffolo Longobardi Giacinto Mannarino (Uscente) Giovanni Osso Malvito Annarita Guaraglia Fulvio Callisto Francesca R. D’Ambra Mendicino Irma Bucarelli Angelo Greco Luciano Luciani Mongrassano Giuseppe Sacco Luisa Marino Montalto Uffugo Biagio Faragalli Mauro D’Acri Emilio Viafora Montegiordano Rocco Introcaso (Uscente) Domenico Rocco Acciardi Mario Franchino Morano Calabro Giuseppe Bruno Mario Donadio Domenico Lombardi Mottafollone Romeo Basile (Uscente) Nocara Maria Antonietta Pandolfi (Uscente) Francesco Trebisacce Oriolo Simona Colotta (Uscente) Vincenzo Diego Antonio Caruso Paludi Stefano Graziano (Uscente) Domenico Baldino Onofrio Sommario Parenti Donatella Deposito (Uscente) Emma Guarascio Pedivigliano Giuseppe Perri Rocca Imperiale Giuseppe Ranù (Uscente) Ferdinando di Leo Rose Roberto Barbieri (Uscente) Osvaldo Ferro Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia (Uscente) Giovanni Pugliese Rota Greca Giuseppe De Monte (Uscente) Piero Lupo – Libertà e futuro San Basile Leo Battaglia Filippo Quinto Tocci San Benedetto Ullano Rosaria A. Capparelli (Uscente) Rossano Gentile San Donato di Ninea Jim Di Giorno (Uscente) Vincenzo Russo San Giorgio Albanese Gianni Gabriele (Uscente) San Marco Argentano Virginia Mariotti (Uscente) Giulio Serra Santa Caterina Albanese Davide Bufano Igor Cozza Santa Domenica Talao Alfredo Lucchesi (Uscente) Salvatore Paolino Luigi Bloise Santa Maria del Cedro Ugo Vetere (Uscente) Biagio Farace Santa Sofia d’Epiro Daniele Atanasio Sisca (Uscente) Gianfranco Ceramella Santo Stefano di Rogliano Lucia Nicoletti (Uscente) Vincenzo Simone Scigliano Raffaele Pane (Uscente) Nicole De Marco Spezzano Albanese Ferdinando Nociti Rossana Cucci Tarsia Roberto Ameruso (Uscente) Giuseppe Covucci Terranova da Sibari Luigi Lirangi (Uscente) Francesco Rumanò Torano Castello Lucio F. Raimondo (Uscente) Silvana Morcavallo Alfonso Marturano Trebisacce Franco Mundo Maria Teresa Petta Vaccarizzo Albanese Antonio Pomillo (Uscente) Giorgio Scavello Verbicaro Carmine Cirimele Felice Spingola Felice Amoroso Villapiana Vincenzo Ventimiglia Paolo Montalti